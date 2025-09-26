Как приготовить ребрышки лучше, чем в ресторане

Этот рецепт аппетитных свиных ребрышек станет главным хитом ваших домашних посиделок. Не удивляйтесь, гости съедят моментально, поэтому заранее подготовьте побольше мяса. А весь секрет кроется в фирменном соусе и особом способе запекания. Сначала ребрышки надо промыть, просушить и снять с них пленку. Для соуса следует мелко нарубить большое количество свежей петрушки и смешать ее с томатной пастой, горчицей, соевым соусом, медом, чесноком, паприкой и сушеными травами. Соль не нужна. Этой ароматной смесью обильно смажьте ребра со всех сторон. Для запекания советуют использовать двойную обертку: сначала на фольгу кладут пергамент, на нее — ребра (каждую полоску отдельно) и плотно заворачивают. Эта хитрость нужна для равномерного запекания и румяной корочки, уточняет канал «Розовый баклажан».

© ГлагоL

Ребрышки надо готовить в разогретой до 240°C духовке: сначала 40 минут в закрытой обертке, затем 5-6 минут без нее. Подать к столу можно со свежей зеленью. Ранее «ГлагоL» советовал место обычных котлет приготовить мясные зразы «Особенные» с секретной начинкой. Ваша семья будет в восторге, а вам понравится то, что основную работу сделает духовка.