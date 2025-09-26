Как приготовить императорскую перловку

Петр I, несмотря на свой статус и почти неограниченные возможности, в быту был довольно неприхотлив и предпочитал простую пищу. Любимым блюдом императора была перловая каша, которую часто готовила лично Екатерина I.

Наверняка император знал, что перловка не только вкусная, но и богата белком, углеводами и клетчаткой. Петр I отмечал, что после бани каша хорошо снимает усталость, заряжает энергией и улучшает настроение. Секрет каши, где каждое зернышко просвечивается и тает во рту, кроется в особой технологии. Сначала крупу нужно промыть и замочить на 10-12 часов в большом количестве воды. После замачивания воду слейте. Для варки вам понадобятся две кастрюли, одна из которых понадобится для водяной бани. В меньшую кастрюлю налейте молоко (2 л на стакан крупы) и нагрейте до 40 градусов. Затем добавьте перловку, доведите до кипения и варите еще 5 минут без крышки. После этого кастрюлю поместите в большую, с кипящей водой на дне, и готовьте на очень маленьком огне под закрытой крышкой около 6 часов. Мешать ее не нужно, поясняет канал «Соль | Перец».

Готовую кашу настаивают еще 10 минут, а затем заправляют сливочным маслом.

Как ранее писал «ГлагоL», крупы богаты бета-глюканами и рутином, которые укрепляют стенки сосудов, а калий и магний улучшают кровообращение и поддерживают сердечный ритм.