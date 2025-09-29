Что есть, чтобы не грустить — советы шеф-повара на случай осенней хандры

Часто с наступлением осени появляется необъяснимая грусть, охватывает тоска, а иногда и вовсе хочется лежать на диване с любимой книгой, ссылаясь на осеннюю хандру. Погрустить, конечно, можно, день-два, а потом все равно придется заниматься привычными делами.

Оказывается, есть продукты, которые могут поднять настроение и справиться с грустью. Бренд-шеф Ростислав Новожилов советует приготовить салат из апельсинов и авокадо. Витамин С и полифенолы в его составе помогут снизить уровень кортизола.

Не менее полезна финская уха с креветками и форелью. Морепродукты и рыба восполняют дефицит витамина D и омега-3 в организме, нехватка которых часто вызывает тревогу и апатию.

Для выработки серотонина (гормона удовольствия) шеф рекомендует приготовить шницель с картофельным пюре под грибным соусом или пасту с курицей и грибами: углеводы помогают усвоению триптофана, а грибы являются ценным источником витамина D.

По словам Новожилова, с плохим настроением можно бороться, регулярно употребляя продукты, в которых есть витамин С, омега-3 и триптофан, сообщает «Газета.Ru».

