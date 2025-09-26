Один из самых популярных салатов этой осени – сочетание запеченного картофеля и свежих овощей. Основу блюда составляет теплый картофель: отваренные клубни разминаются, выкладываются на противень, приправляются солью, перцем, паприкой, сбрызгиваются маслом и запекаются при 200 °C около 25 минут до румяной корочки.

Пока картофель готовится, нарезаются свежие огурцы, помидоры и красный лук. Затем все перемешивается в глубокой миске вместе с готовым картофелем, добавляется сметана, немного соевого соуса и рубленая зелень. Получается сытный, свежий и сбалансированный салат, который можно подать как теплым, так и холодным.

Рецепт курицы по-китайски в кисло-сладком соусе

Этот рецепт набирает популярность благодаря простоте приготовления и универсальности: его легко адаптировать под вегетарианский рацион, а также подать как гарнир или основное блюдо. Отличный выбор для ужина в будни или пикника на выходных.