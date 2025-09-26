Технолог рассказал, как по составу определить имитацию васаби

Настоящий корень васаби заменяют в наборах суши для массового потребителя из-за его высокой цены. Об этом рассказала «Газете.Ru» главный технолог сервиса доставки суши и роллов «Много лосося» Людмила Румянцева.

© unsplash

«Поскольку настоящий васаби — продукт элитный и скоропортящийся, для большинства ресторанов и магазинов он недоступен. На помощь приходит хитрая имитация», — объяснила эксперт.

По словам Румянцевой, зеленая паста, которую подают в доступных службах доставки суши и ресторанах японской кухни, не включает настоящий натертый корень растения Wasabia japonica. Основу соуса составляет обычный хрен — его содержание доходит до 99%.

Помимо хрена, в состав входят некоторые другие ингредиенты.

«Горчичный порошок — добавляет остроты. Кукурузный или рисовый крахмал — нужен для создания пастообразной текстуры. Куркума и шпинатный порошок — отвечают за ярко-зеленый цвет», — объяснила Румянцева.

Она добавила, что эти сухие ингредиенты смешиваются, после чего соединяются с водой, уксусом, иногда соевым маслом, сахаром и солью для баланса вкуса.

Технолог объяснила, что настоящий васаби для массового покупателя стоит слишком дорого. Он делается из растения Wasabia japonica, которое выращивают от полутора до трех лет в особых условиях: ему нужны проточная ледяная вода, полутень и определенная температура.

«Настоящий васаби обладает уникальным вкусовым профилем: его мягкая сладковатая нота плавно переходит в яркую остроту, которая поднимается в носовые пазухи и быстро исчезает, не оставляя длительного жжения», — рассказал она.

Эксперт отметила, что в традиционных ресторанах корень васаби трут прямо перед подачей.