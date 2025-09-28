Секрет деревенской бабушки: как морковь сохранить сочной до мая

Многим знакома ситуация, когда летний урожай пропадал. Несмотря на все попытки сохранить, морковь к февралю превратился в жижу с отвратительным запахом. Однако все изменилось, когда соседка-дачница поделилась с одним секретом, с тех пор все корнеплоды остаются свежими и хрустящими вплоть до апреля.

По словам дачницы, главным в этом вопросе является правильная подготовка к закладке. Для длительного хранения выбирайте только позднеспелые сорта. Убирать морковь нужно в сухую погоду с помощью вил. Тут следует быть осторожным, чтобы не «поранить» корнеплод. Ботву надо срезать ножом и оставить небольшой пенек. Мыть нельзя, просто встряхните после того, как земля подсохнет.

Затем овощи обработать смесью крупной соли и древесной золы. Каждую морковку нужно тщательно обвалять в этом составе, чтобы создать защитный слой. После этого корнеплоды подсушивают на воздухе, советует канал «Идеальный огород».

Хранить можно на теплом балконе, в кладовке или даже гараже, где температура стабильно держится около 0°C. Для хранения прекрасно подойдут деревянные ящики, засыпанные сухими опилками.

