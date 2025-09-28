Вкус лета в банке: рецепт маринованных сладких перцев

Если вы собрали много сладкого перца и уже не знаете, куда его девать, воспользуйтесь этим рецептом. Это простой способ сохранить вкус лета. Закуска получается универсальной, яркой и ароматной. Для маринада понадобится: 200 г сахара, 2 ст. л. соли, 200 мл растительного масла и столько же 9% уксуса. Все пропорции указаны с учетом на литр воды. Помимо этого нужны лавровый лист (3-4 шт.), черный и душистый перец горошком.

Перец тщательно моем, режем на крупные дольки, удаляя семена. Банки и крышки обязательно стерилизуем. В кастрюле варим до кипения воду с сахаром и солью, добавляем пряности и масло. А после закипания вливаем уксус, уточняет канал «Будни деревенской жизни». Опускаем дольки перца в кипящий маринад и варим 5-7 минут. Щипцами разложите их по банкам и залейте доверху горячим маринадом. Сразу после этого банки закатываем, переворачиваем и оставляем остывать.

