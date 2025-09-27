Титов предложил обсудить механизмы продажи российского вина на маркетплейсах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предложил разрешить продавать российское вино на маркетплейсах с доставкой до дома.

"Мы считаем, что это точно надо как первый шаг сделать, - разрешить свободно продавать через интернет и доставлять до дома вино именно российского происхождения", - заявил он в интервью ТАСС.

По его словам, чтобы соблюсти все требования законодательства, для продажи вина по интернету можно предусмотреть механизм идентификации. "Продажа до 18 лет невозможна, но сегодня это можно решить совершенно спокойно через идентификацию, через даже распознавание лиц. И через "Госуслуги" можно совершенно твердо знать, что это человек, которому уже больше 18 лет", - пояснил Титов.

Он также обратил внимание на запрет продажи алкоголя ночью. "Это не является огромной проблемой, тем более что в том варианте, который мы предлагали, доставка не в день заказа, а только минимум через 24 часа, чтобы вот это вот спонтанное потребление ликвидировать", - сказал спецпредставитель президента. При этом он подчеркнул, что речь идет только о вине.

"К сожалению, пока вот этот барьер остается. Я знаю, что идет опять сопротивление, нет пока такого решения. Но мы надеемся, что сейчас подключились сети, маркетплейсы, которые хотят заниматься этим вопросом. Дай бог, чтобы кому-нибудь это удалось", - заключил он. Титов также отметил, что российское вино можно реализовывать за рубежом через местные маркетплейсы. Существует множество стран, где это разрешено, однако следует сверяться с их законодательством.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.