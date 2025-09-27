В России предрекли расширение ассортимента пива

На прилавках магазинов появятся напитки из ржаного, гречишного и просяного солодов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

«Здесь главное нововведение — это, наверное, как раз расширение перечня зерновых, из которых можно производить пиво. В настоящий момент это только ячменный и пшеничный солод. Теперь же можно использовать ржаной, гречишный, просяной и другие солоды, что реально позволит нашим пивоварам расширить ассортимент продукции и удовлетворить потребности потребителей в новых вкусах и качестве пива».

Ранее Росстандарт утвердил новый национальный ГОСТ для пива. Он вступит в силу 1 января 2027 г. Информация об этом размещена на сайте ведомства.