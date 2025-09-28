Какой ингредиент спасет закатки с помидорами

Так обидно, когда стоишь часами на кухне и упорно закручиваешь банки с помидорами, а они все равно взрываются. По словам автора канала «В моем саду», всего одно действие исправит ситуацию. Главная причина вздутых крышек — нарушение кислотности маринада. Уровень должен быть в строгих пределах: 3,6–4,2. Слишком низкая кислотность опасна развитием ботулизма, а слишком высокая провоцирует активность бактерий и взрыв тары. На производстве этот показатель проверяют приборами, а дома легко ошибиться, наливая уксус «на глаз». Чтобы исправить ситуацию, нужно хорошо простерилизовать и банки, и крышки, а также добавить в каждую порцию 1/3 чайной ложки лимонной кислоты. Это поможет отрегулировать кислотность внутри. Также можно сделать проколы в помидорах зубочисткой, чтобы кожица не лопнула. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как сохранить морковь сочной до самого мая. При выкапывании ни в коем случае нельзя повреждать плоды, мыть их тоже не следует — просто стряхните землю.

© ГлагоL