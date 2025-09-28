Как не получить испорченный фарш после заморозки: основные ошибки

Многие сталкиваются с ситуацией, когда приготовленный фарш с луком и специями приходится замораживать. После разморозки вы можете получить неприятный запах и горький вкус. Наталья Калнина в своем блоге пишет о том, что все дело в химии.

Главная ошибка — добавлять свежие лук и чеснок. Из-за заморозки кристаллы льда разрушают клетки лука, которые отдают излишнюю влагу и делают мясо водянистым. Чеснок получает неприятный привкус металла, а соль вытягивает влагу из белка и делает готовые котлеты жесткими.

Лучше замораживать фарш только с сухими специями. Если ситуация не позволяет, то обжарьте лук до золотистого оттенка и замените чеснок сушеным. Размораживайте мясо медленно, не используйте теплую воду и микроволновую печь.

