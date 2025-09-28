Два способа сохранить болгарский перец: простые рецепты и вкусный ужин

Иногда болгарского перца вырастает столько, что расправиться с ним не может даже большая семья. Автор канала «Сладкий Персик» предлагает два способа заморозки для тех, кто не хочет прощаться со своим урожаем. Идеальный вариант для быстрого ужина — это готовые замороженные перцы. Для начала подготавливаем овощи: моем, срезаем крышечку, очищаем от семян и просушиваем. Для начинки смешиваем говяжий фарш с полуготовым рисом и луковым пюре. Начиняем перцы, предварительно замораживаем на подносе или тарелке, затем отправляем в вакуумные пакеты. Если нет времени или хочется сильно продлить жизнь перцам, то стоит заморозить их без начинки. Для этого моем овощи, нарезаем и очищаем. Замораживаем отдельными порциями и отправляем в пакеты, верхушку перчиков можно оставить и использовать для бульона или в качестве крышки при фаршировке. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, почему не стоит замораживать фарш с луком и чесноком. Неправильная технология добавит вашим блюдам только неприятный запах.

