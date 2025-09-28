В чем разница между обычной и элитной солью

Вся соль состоит на 97-99% из хлорида натрия, но именно эта пара процентов делает разные сорта по-своему особенными. Александр Долгих в своем блоге пишет о том, что на ценообразование также влияет форма кристаллов и способ добычи. Но стоит ли переплачивать? Обычная поваренная соль добывается из подземных месторождений, проходит интенсивную очистку с добавлением антислеживателей. Ее вкус нам всем известен — он простой и не имеет разных граней.

Элитные сорта соли различаются примесями. Например, гималайская розовая содержит оксид железа. Она обладает мягким вкусом и медленно раскрывается на языке. Кипрская черная — это морская соль с активированным углем, который дает дымные ноты и сернистый привкус. Стоит понимать, что для обычного приготовления подойдет обычная поваренная соль. Дорогие сорта используют в качестве финального акцента в блюдах, где важно добавить разные оттенки.