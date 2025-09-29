Почему из молодого картофеля не получится идеальное пюре

Молодой картофель — это вкусный овощ, из которого опытная хозяйка может приготовить сотни блюд. На нашем столе привычнее всего видеть пюре, но и оно не всегда получится из молодого картофеля, как пишет Наталья Калнина в своем блоге. Молодая картошка содержит мало крахмала и много воды. Из-за этого клубни при разминании превращаются в липкую массу, напоминающую клейстер. Добавление молока или масла только усугубляет ситуацию, делая пюре водянистым. Если нет возможности использовать взрослый картофель, то просушите картофель на слабом огне после варки, не добавляйте жидкость и разминайте все вручную. В любом случае, даже эти советы могут не спасти ваше пюре, лучше использовать картошку постарше. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как наоборот сделать перцы более молодыми. Они теряют влагу после лежания в холодильнике, обычная вода поможет привести их в чувства.