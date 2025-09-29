Опрос показал, как часто в России едят сладкое

Больше 30% опрошенных россиян едят сладкое ежедневно, сказано в совместном исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "Онин" (текст есть у ТАСС).

"Большинство россиян (83%) едят сладкое регулярно: 38% - каждый день, еще 45% - несколько раз в неделю", - сказано в сообщении.

При этом женщины едят сладости чаще. Среди них почти половина (48%) ест сладости каждый день, в то время как среди мужчин так делают только треть (32%). Частично или полностью отказались от сахара лишь 6% опрошенных.

Больше всего респонденты любят шоколад (57%), мороженое (45%), а также торты и пирожные (34%). Так, в первом полугодии 2025 года россияне чаще всего покупали шоколадные батончики, пирожные, а также печенье и вафли. Помимо этого, россияне любят конфеты (31%), сладкую выпечку (26%), печенье и пряники (24%), а также мармелад и зефир (16%). При этом среди тех, кто почти не ест сладкое, самые популярные позиции - мороженое (62%) и натуральные сладости (23%) - более легкие и полезные альтернативы.

Средние траты на сладости у большинства не превышают 2 тыс. рублей в месяц. Четверть россиян (26%) тратят на сладкое от 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, сказано в исследовании.

Где чаще едят сладкое

География тоже влияет на привычки. Жители Воронежа и Казани чаще других едят сладкое ежедневно (44% и 42%), а в Тюмени рекордная доля тех, кто почти не употребляет десерты - 11%. В Нижнем Новгороде больше других любят шоколад (66%), а в Ростове-на-Дону - торты и пирожные (45%). В Самаре чаще других предпочитают сладкую выпечку (40%), а в Воронеже - печенье и пряники (35%).

Об опросе

В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов: жители Москвы и Санкт-Петербурга, жители городов населением свыше 1 млн человек, жители городов населением от 500 тысяч до 1 млн человек, жители городов и населенных пунктов численностью менее 500 тысяч человек. Опрос проведен среди мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет.