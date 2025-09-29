Замороженные овощи и другие продукты, которые на самом деле полезны

Иногда продукты считают "нездоровыми" из-за определённых мифов, связанных с ними. Так происходит, например, с рыбными консервами, кофе и не только.

© Ferra.ru

Замороженные овощи. Исследования показывают, что питательных веществ в них столько же, сколько и в свежих овощах, а иногда и больше.

Рыбные консервы. Обычно такая рыба всё равно сохраняет большую часть питательных веществ, богата белком, омега-3, селеном, витаминами В12 и D.

Кофе. Три-пять чашек кофе в день связывают со снижением риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака, нейродегенеративных заболеваний.

Картофель. Он насыщает, помогает контролировать вес, содержит много антиоксидантов, калия, клетчатки, витаминов В6 и С.

© Dani / Getty Images

Соевые продукты. Тофу, эдамаме и соевое молоко содержат растительный белок, полезные жиры и изофлавоны. Регулярное употребление сои связывают с более низким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа, некоторых видов рака, поддержанием здоровья костей, снижением уровня холестерина.

Яйца. В них много высококачественного белка, витаминов, минералов, антиоксидантов. За счёт регулярного употребления яиц можно поддерживать здоровье мышц, чувство сытости, получить важные питательные вещества.

Попкорн. Простой воздушный попкорн - это цельнозерновой перекус с большим количеством клетчатки. Он поддерживает вес, обмен веществ, здоровье сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.