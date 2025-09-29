Успешные россиянки отказываются от модных диет в пользу работы с врачом

Модных диет много: кето, интервальное голодание, детокс-программы. Однако в долгосрочной перспективе далеко не все они работают. Кроме того, опрос женщин с высоким уровнем дохода показал: образованные россиянки все чаще выбирают медицинские решения. Разобрались, что это за методы.

© senivpetro/Freepik

Платформа vforme.pro опросила 120 женщин в возрасте 30-50 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.

Рейтинг популярности подходов к снижению веса:

Консультация эндокринолога — 67% опрошенных Подсчет калорий с диетологом — 61% Интервальное голодание — 58% Кето-диета — 43% Детокс-программы — 39% Палеодиета — 31% Диета Дюкана — 28% Веганство — 22% Сыроедение — 8% Монодиеты — 5%

«Образованные женщины с высоким доходом стали гораздо осторожнее относиться к модным трендам в питании. Они предпочитают инвестировать в качественную медицинскую диагностику», — комментирует социолог Елена Петрова.

Какие подходы эффективны

Вот каких результатов достигли участники по снижению веса:

Медицинский подход (эндокринолог + препараты) — 78%

Работа с диетологом — 56%

Интервальное голодание — 41%

Кето-диета — 38%

Детокс-программы — 23%

Популярные диеты — 19%

Удержание результата через год:

Медицинский подход — 71%

Работа с диетологом — 43%

Интервальное голодание — 31%

Кето-диета — 27%

Детокс-программы — 8%

Популярные диеты — 12%

Мнение экспертов

Врач-эндокринолог Анна Соколова, объясняет такую статистику тем, что модные диеты не учитывают индивидуальных особенностей организма. У одной женщины может быть инсулинорезистентность, у другой — проблемы с щитовидной железой, у третьей — гормональный дисбаланс. Универсального решения нет.

«Сейчас все больше врачей используют персонализированный подход — сначала диагностика, потом подбор оптимального метода лечения. Например, препараты нового поколения, такие как Тирзетта, показывают высокую эффективность именно потому, что воздействуют сразу на несколько механизмов регуляции веса», — говорит врач.

Диетолог Мария Кузнецова добавляет: «Большинство популярных диет дают быстрый, но нестабильный результат. Организм воспринимает ограничения как стресс и включает механизмы защиты».

Истории успеха

Ирина, 42 года, директор IT-компании

«Три года пробовала разные диеты — кето, интервальное голодание, детоксы. Результат был, но краткосрочный. Вес возвращался с лихвой. Обратилась к эндокринологу, выяснилось — инсулинорезистентность. Назначили отечественный тирзепатид - Тирзетту. За 6 месяцев минус 14 кг, планирую продолжать худеть дальше».

Елена, 38 лет, владелица салонов красоты

«После родов набрала 20 кг. Сидела на всех диетах подряд — эффект был минимальный. Врач объяснил, что у меня послеродовые гормональные изменения. Комплексный подход: коррекция гормонов плюс препарат для снижения веса плюс работа с психологом. Результат превзошел ожидания».

Психологический аспект

Психолог Ольга Иванова отмечает важный момент: «Успешные женщины привыкли к результативности во всех сферах жизни. Когда диета не дает стабильного эффекта, это вызывает фрустрацию и чувство неуспешности».

Эксперты прогнозируют дальнейший отход от массовых диетических трендов в сторону персонализированной медицины.

Что будет популярно:

генетическое тестирование для подбора питания;

мониторинг глюкозы в реальном времени;

персонализированные препараты;

ИИ-рекомендации на основе биомаркеров;

препараты для похудения (семаглутид, тирзепатид);

телемедицинское сопровождение.

Анастасия Белова, участница исследования, резюмирует: «Я больше не экспериментирую с диетами. Есть наука, есть проверенные методы. Зачем изобретать велосипед, когда можно получить результат, основанный на доказательной медицине?»

Главное

Исследование показало: российские женщины с высоким доходом становятся все более прагматичными в вопросах здоровья, предпочитая инвестировать в качественную медицинскую помощь, а не следовать модным трендам.