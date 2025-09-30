Эксперт ответил, почему россияне стали чаще покупать фастфуд

Эксперт Аушев: россияне стали чаще покупать фастфуд из-за роста зарплат в регионах
Рост интереса россиян к фастфуду объясняется в первую очередь ростом среднего чека. Свою роль также сыграли рост заработной платы в регионах и становление местных предприятий питания на фоне ослабшей конкуренции. Об этом «Газете.Ru» рассказал совладелец сети премиальных бургерных From Ибрагим Аушев.
«Рост спроса на фастфуд, на мой взгляд, незначителен. Но действительно, исследования рынка показывают, что интерес к ресторанам быстрого питания у россиян растет. В первую очередь мы видим заметную прибавку в среднем чеке, но здесь стоит уточнить, что цены выросли не только в сфере фастфуда, но и в классических ресторанах и кафе. При этом удорожание блюд не настолько заметно, чтобы заставить гостя отказаться от заказа. Формально прибыль таким образом растет, но не стоит забывать, что увеличиваются и расходы», — рассказал бизнесмен.
Аушев отметил, что аудитория из смежных сегментов также могла повлиять на ситуацию на рынке.
«Как совладелец сети премиального фастфуда замечу, что аудитория перераспределяется вместе с сокращением разрыва в ценах между классическими ресторанами и быстрым питанием. К тому же заведение с высокими стандартами качества может предложить продукт даже более высокого уровня при условии узкой специализации. Стереотип о том, что бургерная — это что-то для школьников и студентов, — не более чем миф. Мы отмечаем рост аудитории старше 30 лет», — поделился Аушев.
Еще одна причина, по мнению предпринимателя, — рост доходов в регионах. Часть посетителей обращается к доступному фастфуду, когда некогда готовить дома.
«К тому же, на мой взгляд, местный бизнес успешно воспользовался окном возможностей — активно развивался на фоне перезапуска западных сетей. Пока франшизы меняли вывески, новые игроки рынка могли привлечь "освободившуюся" аудиторию. И сейчас мы видим эффект от их становления в последние несколько лет», — заявил эксперт.