Как легко очистить яйца от скорлупы: проверенные советы

Каждый сталкивался с тем, что после варки яйца очищаются с трудом – вместе со скорлупой уходит и половина белка. Но есть простые приемы, которые помогут этого избежать.

Во-первых, перед варкой стоит добавить в воду немного соли и щепотку соды. Такая смесь меняет кислотность воды, и белок уже не прилипает к внутренней пленке скорлупы.

Сразу после варки яйца нужно переложить в миску с холодной водой или даже со льдом. Резкий перепад температуры помогает белку «отлипнуть» от скорлупы, так очищать будет гораздо проще.

И, наконец, третий совет – не варить слишком свежие яйца. Лучше, если они полежат в холодильнике хотя бы пару дней. У таких яиц скорлупа снимается быстрее и чище.

Подробнее об этих лайфхаках рассказал в своем видео блогер Сергей Малоземов.