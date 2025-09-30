Составлен рейтинг самых популярных кофейных напитков

Капучино назван самым популярным напитком у россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказала сеть кофеен «Здрасте».

© unsplash

«Капучино остается самым популярным кофе в сети. Лидером стал напиток среднего размера — его заказывали свыше 36 тысяч раз, за ним следуют капучино большого размера (19 тыс.), латте среднего объема (14 тыс.) и средний американо (11 тыс.)», — заявили аналитики.

В рейтинг также вошли флэт уайт и маленький капучино.

Аналитики обратили внимание, что россияне стали чаще заказывать кофе с добавками. По данным сети, продажи сиропов, молока и других модификаторов уже практически догнали объем самих напитков: в период с 2022 по 2025-й гости заказали почти 680 тыс. чашек кофе и свыше 1,07 млн добавок.

Специалисты рассказали, что наибольшим спросом пользуются сиропы: только базовый объем в 20 мл заказали более 22,5 тыс. раз.

«Сиропы, молоко и другие модификаторы перестали быть редким дополнением и стали частью обязательного выбора. Сегодня чашка кофе — это не только напиток, но и способ самовыражения, отражающий личные привычки, поколения и даже субкультуры», — отметил генеральный директор сети Гнел Амирян.

По мнению сотрудников сети, интерес к добавкам отражает изменения в потребительской культуре: россияне выбирают индивидуализацию, что превращает кофе в продукт с высоким потенциалом дополнительных продаж.

