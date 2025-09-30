Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

На самом деле далеко не всем продуктам требуется охлаждение. Некоторые из них могут быстрее портиться, терять структуру и вкус, если их класть в холодильник.

Авокадо. Холод останавливает процесс созревания этого фрукта, делает его твёрдым и безвкусным. Но когда авокадо созреют, вы можете положить их в холодильник, чтобы есть ещё несколько дней.

Помидоры. Их нужно хранить при комнатной температуре и вдали от солнечных лучей. Однако если вы уже нарезали томаты, то их нужно поместить уже в холодильник.

Свежие травы. Из-за низкой температуры они увядают, становятся менее ароматными, на них появляются тёмные пятна. Вместо этого обращайтесь со свежими базиликой, петрушкой, кинзой и другими травами как с цветами: поместите их стебли в стакан с водой в столешнице и неплотно прикройте листья полиэтиленовым пакетом.

Картофель. Его рекомендуется хранить в тёмном и прохладном месте с вентиляцией. Например, это может быть кладовая или бумажный пакет.

Лук. Храните его в тёмном, прохладном, хорошо проветриваемом месте. После нарезки поместите лук в холодильник.

Чеснок. Его структура может стать резиновой при хранении в холодильнике. Однако если вы его уже нарезали, то класть в холодильник имеет смысл.

Яблоки. Держите яблоки, бананы, помидоры подальше от зелени и картофеля. Дело в том, что они выделяют этиленовый газ, который сильно ускоряет порчу овощей и фруктов.

Сливочное масло. Несолёное масло можно хранить при комнатной температуре в течение одного-двух дней, солёное же хранится дольше в герметичной керамической кастрюле для масла.

Твёрдые сыры. Небольшой кусочек выдержанного твёрдого сыра можно хранить при комнатной температуре в герметичном контейнере. Более крупные партии можно заморозить или охладить, чтобы сохранить свежесть. Однако они должны лежать в самом тёплом месте холодильника: например, в контейнере для овощей. Сыры с высоким количеством влаги (фета, моцарелла и пр.) нужно тоже хранить в холодильнике.

Яйца. Если вы купили их прямо с фермы или взяли от кур на вашем участке, они могут храниться при комнатной температуре. Но после мытья их обязательно нужно положить в холодильник.

Хлеб. Хранение его в холодильнике ускоряет черствение. Вместо этого положите хлеб в хлебницу или герметичный контейнер. Если вы не собираетесь есть всю буханку сразу - заморозьте её, особенно если в ней есть семена и цельные зёрна.

Некоторые соусы. Даже после открытия острый соус с уксусом и солью можно хранить при комнатной температуре. То же самое касается соевого соуса.

Кофе. Он может быстрее терять вкус и впитывать ароматы других продуктов в холодильнике.

Арахисовое масло. Если вы покупаете натуральную арахисовую пасту, то её хранение в холодильнике может привести к отделению масла.

Шоколад. Его категорически нельзя класть в холодильник, так как на его текстуру и вкус влияет низкая влажность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.