Три совета, которые помогут продлить свежесть овощей без холодильника

Хранение некоторых овощей в холодильнике может негативно сказываться на их качестве: низкая температура нарушает естественные процессы, меняет вкус и текстуру плодов, особенно это касается томатов. Есть три способа сохранения свежести овощей без холодильника, рассказал «Газете.Ru» агроном, менеджер по проектам компании — производителя субстратов из каменной ваты для выращивания овощных и цветочных культур «Гродан» Алексей Куренин.

«Во-первых, не упаковывайте овощи в полиэтилен. Полиэтиленовые пакеты задерживают влагу, за счет чего образуется конденсат, который приводит к ускоренной порче овощей. Для хранения выбирайте бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики, — так вы обеспечите непрерывную циркуляцию воздуха. Во-вторых, храните овощи раздельно. Для того, чтобы овощи длительное время оставались свежими, необходимо хранить каждый вид отдельно. Например, помидоры выделяют этилен, который сокращает время хранения огурцов и перцев и приводит к их гниению. Также важно регулярно осматривать овощи на предмет повреждений и убирать испорченные плоды от общей массы, чтобы предотвратить заражение, — объяснил Куренин.

В-третьих, по словам агронома, важно выбирать для хранения темные и прохладные места.