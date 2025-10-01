Назван самый популярный напиток у зумеров

Бабл-дринк стал самым популярным напитком у зумеров. Об этом «Газете.Ru» рассказала сеть кофеен «Здрасте».

«Продажи бабл-дринка показали кратный рост: в 2024 году было заказано около 77 тыс. порций, а за девять месяцев 2025 года показатель достиг уже 213 тыс. заказов. Общий результат за три года превысил 290 тыс. порций», — заявили аналитики.

Главная особенность бабл-дринка — сочетание напитка и десерта в одном формате.

«Бабл-дринк стал продуктом поколения Z: яркий, необычный и созданный для самовыражения. Его отличительная черта заключается в текстуре и сочетании вкусов: жевательные шарики с разными начинками и контраст температур создают совершенно новое ощущение. Такой напиток можно не только выпить, но и съесть. Для зумеров он играет ту же роль, что для старших поколений кофе — через выбор напитка можно подчеркнуть свою идентичность», — объяснил генеральный директор сети кофеен Гнел Амирян.

По словам экспертов, в России бабл-дринк появился на волне интереса к азиатской культуре и глобальных гастрономических трендов. Они отметили, что рост популярности напитка открывает новые возможности для развития продуктовой линейки и привлечения молодежной аудитории.

