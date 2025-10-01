Картофельное пюре без комочков за 15 минут: пошаговый рецепт

Картофельное пюре – одно из самых популярных и универсальных блюд. Оно отлично сочетается с мясом, рыбой и овощами, подходит как для будней, так и для праздничного стола. Но чтобы пюре получилось не сухим и без комочков, важно правильно выбрать технику приготовления.

Чтобы приготовить идеальное пюре, сначала очищаем картофель и нарезаем его мелкими кусочками, так он сварится быстрее. Отправляем в кипящую воду вместе с зубчиком чеснока и варим до готовности.

Параллельно в небольшой кастрюле подогреваем молоко со сливочным маслом, доводим до кипения. Как только картофель сварился, протираем его через сито – так масса получится максимально однородной, без единого комочка.

Добавляем соль, вливаем горячее молоко с маслом, кладем желток и хорошо взбиваем венчиком. Если пюре получилось слишком густым, можно подлить немного молока.

В результате получится воздушное, шелковистое картофельное пюре. Подробнее о том, как приготовить такое пюре, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.