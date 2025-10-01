Помидорки в банке: рецепты интересных заготовок из томатов на зиму
Осень — идеальное время занять кухню ароматом томатов и специй, чтобы зимой насладиться ярким вкусом. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты разных заготовок: от базовой пасты и соуса до вяленых помидоров и пряных зеленых, которые вам наверняка придутся по душе. Банки и крышки перед работой тщательно вымойте с содой и простерилизуйте, а после закатки давайте заготовкам остывать под пледом «вверх дном», чтобы проверить герметичность.
Классическая томатная паста
Ингредиенты
- Помидоры мясистые — 5 кг.
- Соль — 1,5–2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Лимонная кислота — 1 ч. л. или лимонный сок — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л. по желанию.
Приготовление
Помидоры вымыть, разрезать и проварить десять минут. Протереть через сито для однородности. Вернуть пюре в кастрюлю и уварить на среднем огне в три раза, помешивая. За десять минут до готовности всыпать соль и сахар. В конце добавить лимонную кислоту или сок, при желании влить масло. Горячую пасту разлить по стерильным банкам, закатать, перевернуть и укутать до остывания. Хранить в прохладном темном месте, после открытия держать в холодильнике.
Вяленые помидоры в масле с травами
Ингредиенты
- Помидоры черри — 2 кг.
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Чеснок — 6–8 зубчиков.
- Сушеный орегано или тимьян — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 400–500 мл.
- Яблочный уксус — 2 ст. л.
Приготовление
Помидоры вымыть, разрезать вдоль, удалить сердцевину, посыпать солью и щепоткой сахара. Разложить на противне с пергаментом и сушить при 90–100°C с приоткрытой дверцей духовки три четыре часа до эластичной сухости. Простерилизованные банки заполнить томатами, перекладывая пластинками чеснока и травами. Масло смешать с уксусом, прогреть до горячего состояния и залить так, чтобы не осталось воздуха. Закрыть крышками, остудить и хранить в холодильнике до трех-четырех недель либо заморозить томаты без масла для долгого хранения.
Домашнее лечо из помидоров и перца
Ингредиенты
- Помидоры спелые — 2,5 кг.
- Перец сладкий — 1,5 кг.
- Лук репчатый — 500 г.
- Сахар — 120 г.
- Соль — 1 ст. л. с горкой.
- Растительное масло — 120 мл.
- Уксус 9% — 80 мл.
- Лавровый лист — 2–3 шт.
- Черный перец горошком — 10 шт.
Приготовление
Помидоры измельчить блендером или на мясорубке. Перец нарезать полосками, лук полукольцами. В широкой кастрюле разогреть масло, припустить лук и перец 7–8 минут. Влить томатную массу, добавить сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Варить 25–30 минут на умеренном огне, помешивая. Влить уксус, прокипятить две минуты и разложить по стерильным банкам. Закатать, перевернуть и укутать до остывания. Хранить в кладовке, после открытия держать в холодильнике.
Соус пассата с базиликом
Ингредиенты
- Помидоры ароматные — 4 кг.
- Базилик свежий — 1 большой пучок.
- Соль — 1 ст. л.
- Лимонный сок — 3 ст. л.
Приготовление
На помидорах сделать крестовые надрезы, обдать кипятком и снять кожицу. Нарезать, проварить десять минут и протереть через сито. Вернуть на огонь, посолить и уварить 15–20 минут до легкого загустения. В конце добавить лимонный сок и рубленый базилик, прогреть минуту. Кипящую массу разлить по стерильным банкам, закатать, перевернуть и укутать. Хранить в прохладе, использовать как основу соусов для пасты, супов и пиццы.
Зеленые пряные помидоры с чесноком и перцем
Ингредиенты
- Помидоры зеленые плотные — 2 кг.
- Чеснок — 2 головки.
- Перец острый — 2 шт.
- Зелень укропа и петрушки — по 1 большому пучку.
- Сельдерей черешковый — 3 стебля.
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 120 мл.
- Вода — 1 л.
- Лист лавровый — 3 шт.
- Перец душистый — 8 шт.
Приготовление
Помидоры вымыть и разрезать на четвертинки. Чеснок очистить, острый перец нарезать кольцами, зелень и сельдерей крупно порубить. На дно стерильных банок уложить часть зелени, чеснока и перца, сверху плотно уложить помидоры и снова добавить зелень и чеснок. Сварить маринад из воды, соли, сахара, лаврового листа и душистого перца, кипятить две минуты, снять с огня и влить уксус. Залить банки кипящим маринадом, простерилизовать 10–12 минут, закатать, перевернуть и укутать до остывания. Дать настояться две недели и хранить в прохладе.