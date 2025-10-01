Помидорки в банке: рецепты интересных заготовок из томатов на зиму

Осень — идеальное время занять кухню ароматом томатов и специй, чтобы зимой насладиться ярким вкусом. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты разных заготовок: от базовой пасты и соуса до вяленых помидоров и пряных зеленых, которые вам наверняка придутся по душе. Банки и крышки перед работой тщательно вымойте с содой и простерилизуйте, а после закатки давайте заготовкам остывать под пледом «вверх дном», чтобы проверить герметичность.

© unsplash

Классическая томатная паста

Ингредиенты

Помидоры мясистые — 5 кг.

Соль — 1,5–2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Лимонная кислота — 1 ч. л. или лимонный сок — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л. по желанию.

Приготовление

Помидоры вымыть, разрезать и проварить десять минут. Протереть через сито для однородности. Вернуть пюре в кастрюлю и уварить на среднем огне в три раза, помешивая. За десять минут до готовности всыпать соль и сахар. В конце добавить лимонную кислоту или сок, при желании влить масло. Горячую пасту разлить по стерильным банкам, закатать, перевернуть и укутать до остывания. Хранить в прохладном темном месте, после открытия держать в холодильнике.

Вяленые помидоры в масле с травами

Ингредиенты

Помидоры черри — 2 кг.

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Чеснок — 6–8 зубчиков.

Сушеный орегано или тимьян — 1 ст. л.

Оливковое масло — 400–500 мл.

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Приготовление

Помидоры вымыть, разрезать вдоль, удалить сердцевину, посыпать солью и щепоткой сахара. Разложить на противне с пергаментом и сушить при 90–100°C с приоткрытой дверцей духовки три четыре часа до эластичной сухости. Простерилизованные банки заполнить томатами, перекладывая пластинками чеснока и травами. Масло смешать с уксусом, прогреть до горячего состояния и залить так, чтобы не осталось воздуха. Закрыть крышками, остудить и хранить в холодильнике до трех-четырех недель либо заморозить томаты без масла для долгого хранения.

Домашнее лечо из помидоров и перца

Ингредиенты

Помидоры спелые — 2,5 кг.

Перец сладкий — 1,5 кг.

Лук репчатый — 500 г.

Сахар — 120 г.

Соль — 1 ст. л. с горкой.

Растительное масло — 120 мл.

Уксус 9% — 80 мл.

Лавровый лист — 2–3 шт.

Черный перец горошком — 10 шт.

Приготовление

Помидоры измельчить блендером или на мясорубке. Перец нарезать полосками, лук полукольцами. В широкой кастрюле разогреть масло, припустить лук и перец 7–8 минут. Влить томатную массу, добавить сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Варить 25–30 минут на умеренном огне, помешивая. Влить уксус, прокипятить две минуты и разложить по стерильным банкам. Закатать, перевернуть и укутать до остывания. Хранить в кладовке, после открытия держать в холодильнике.

Соус пассата с базиликом

Ингредиенты

Помидоры ароматные — 4 кг.

Базилик свежий — 1 большой пучок.

Соль — 1 ст. л.

Лимонный сок — 3 ст. л.

Приготовление

На помидорах сделать крестовые надрезы, обдать кипятком и снять кожицу. Нарезать, проварить десять минут и протереть через сито. Вернуть на огонь, посолить и уварить 15–20 минут до легкого загустения. В конце добавить лимонный сок и рубленый базилик, прогреть минуту. Кипящую массу разлить по стерильным банкам, закатать, перевернуть и укутать. Хранить в прохладе, использовать как основу соусов для пасты, супов и пиццы.

Зеленые пряные помидоры с чесноком и перцем

Ингредиенты

Помидоры зеленые плотные — 2 кг.

Чеснок — 2 головки.

Перец острый — 2 шт.

Зелень укропа и петрушки — по 1 большому пучку.

Сельдерей черешковый — 3 стебля.

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус 9% — 120 мл.

Вода — 1 л.

Лист лавровый — 3 шт.

Перец душистый — 8 шт.

Приготовление

Помидоры вымыть и разрезать на четвертинки. Чеснок очистить, острый перец нарезать кольцами, зелень и сельдерей крупно порубить. На дно стерильных банок уложить часть зелени, чеснока и перца, сверху плотно уложить помидоры и снова добавить зелень и чеснок. Сварить маринад из воды, соли, сахара, лаврового листа и душистого перца, кипятить две минуты, снять с огня и влить уксус. Залить банки кипящим маринадом, простерилизовать 10–12 минут, закатать, перевернуть и укутать до остывания. Дать настояться две недели и хранить в прохладе.