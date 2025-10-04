Десять оригинальных перекусов мужу на работу
Вместо привычных булочек и снэков можно собрать вкусные и полезные перекусы. Главное — подобрать такие варианты, которые легко упаковать и удобно есть на рабочем месте. «Рамблер» собрал рецепты, которые помогут разнообразить рацион, удивить мужа и при этом не тратить много времени на готовку.
1. Кесадилья-ролл с курицей и шпинатом
Ингредиенты:
- лаваш тонкий — 1 шт.
- куриная грудка — 200 г
- сыр моцарелла или гауда — 80 г
- шпинат свежий — горсть
- сладкий перец — ½ шт.
- йогурт натуральный — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Куриную грудку промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Приправьте солью, перцем и по желанию паприкой или сушеным чесноком.
- Обжарьте кусочки на сухой сковороде до легкой золотистой корочки, постоянно помешивая, чтобы мясо не пересушилось. Переложите на тарелку и остудите.
- Лаваш разложите на столе и смажьте его йогуртом тонким слоем — он не только улучшает вкус, но и склеивает начинку.
- Сверху разложите листья шпината (если нет шпината, используйте салат), добавьте тонкие полоски сладкого перца, затем выложите курицу и тертый сыр.
- Сверните лаваш плотным рулетом, стараясь, чтобы начинка не высыпалась. Для надежности можно обернуть рулет пищевой пленкой и слегка прижать.
- Перед упаковкой обжарьте рулет на сухой сковороде с двух сторон по две–ри минуты, чтобы сыр внутри расплавился.
- Остудите, нарежьте кусочками и заверните в пергамент.
2. Овощные маффины с фетой
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.
- кабачок — 200 г
- морковь — 100 г
- сыр фета — 70 г
- цельнозерновая мука — 3 ст. л.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- зелень — 2 ст. л.
- соль — щепоть
Способ приготовления:
- Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на пять–семь минут, чтобы вышла лишняя жидкость.
- Отожмите кабачок через марлю или руками.
- Морковь натрите и слегка подсушите на сухой сковороде, чтобы она не дала лишнего сока в тесто.
- В миске взбейте яйца до легкой пены, добавьте овощи, покрошенную фету, зелень.
- Подмешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Масса должна быть густой и тягучей, но не слишком сухой. Если жидковато — добавьте еще ложку муки.
- Разложите смесь по силиконовым формочкам, заполняя их на три четверти. Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут.
- Готовые маффины остудите на решетке, чтобы они не отсырели снизу.
- Упакуйте в контейнер, можно добавить соус-дополнение — например, йогурт с горчицей.
3. Салат в банке с булгуром
Ингредиенты:
- булгур — ½ стакана
- куриная грудка запечённая — 150 г
- огурец — 1 шт.
- помидоры черри — 6–7 шт.
- кукуруза консервированная — 2 ст. л.
- красный лук — ¼ шт.
- йогурт — 3 ст. л.
- горчица — 1 ч. л.
- сок лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Булгур промойте и отварите в подсоленной воде до готовности (примерно 10–12 минут). Слейте лишнюю воду и остудите.
- Курицу запеките в фольге с солью и перцем или используйте уже готовое филе. Нарежьте кубиками.
- Для соуса смешайте йогурт, горчицу и лимонный сок. При желании добавьте каплю меда.
- Овощи нарежьте кубиками, черри — пополам.
- В чистую банку уложите ингредиенты слоями: сначала соус, затем булгур, курицу, лук, кукурузу и сверху овощи.
- Закройте крышкой. Такой салат удобно хранить в холодильнике сутки, перед едой банку достаточно встряхнуть.
4. Фрикадельки терияки
Ингредиенты:
- фарш индейки — 400 г
- имбирь тертый — 1 ч. л.
- чеснок — 1 зубчик
- соевый соус — 2 ст. л.
- крахмал — 1 ч. л.
- зеленый лук — 2 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- уксус рисовый или яблочный — 1 ч. л.
Для глазури:
- соевый соус — 2 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- уксус рисовый или яблочный — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- В фарш добавьте тертый имбирь, измельченный чеснок, рубленый зеленый лук, крахмал и соевый соус. Тщательно перемешайте массу, чтобы она стала вязкой.
- Сформируйте небольшие фрикадельки размером с грецкий орех.
- Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 200 °C около 15 минут.
- Пока они готовятся, смешайте ингредиенты для глазури и прогрейте на сковороде до загустения.
- Обваляйте готовые фрикадельки в глазури, дайте им остыть и переложите в контейнер.
5. Хумус из свеклы
Ингредиенты:
- нут отварной — 200 г
- свекла — 150 г
- тахини — 1 ст. л.
- лимонный сок — 1 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик
- кумин — щепоть
- оливковое масло — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Запеките свеклу в фольге при 180 °C около часа, остудите и нарежьте.
- В блендере соедините нут, свеклу, тахини, лимонный сок, чеснок и кумин. Измельчите до кремовой массы, добавив немного холодной воды для мягкой текстуры.
- Влейте оливковое масло, пробейте еще раз.
- Хумус разложите по баночкам. В контейнер положите нарезанные палочки из моркови и огурца, а также хлебцы.
6. Ролл-омлет с индейкой
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.
- молоко — 2 ст. л.
- лаваш — 1 лист
- индейка запечённая — 100 г
- листья салата — 3–4 шт.
- творожный сыр или хумус — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с молоком и щепоткой соли.
- Испеките на сковороде тонкий омлет-блин. Остудите.
- Лаваш смажьте слоем сыра или хумуса, выложите листья салата, кусочки индейки и омлет. Плотно сверните рулетом, край закрепите намазкой.
- Обверните пергаментом, слегка прижмите и оставьте на десять минут — так рулет лучше держит форму. Нарежьте кусочками.
7. Рулетики из баклажана
Ингредиенты:
- баклажан — 1 крупный
- творожный сыр — 150 г
- йогурт — 1 ст. л.
- грецкие орехи — горсть
- чеснок — 1 зубчик
- зелень — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Баклажан нарежьте длинными тонкими пластинами, слегка посолите и оставьте на десять минут, затем промокните салфеткой.
- Обжарьте полоски на гриле или запеките до мягкости.
- Сыр соедините с йогуртом, орехами, зеленью и чесноком.
- Намажьте каждую полоску сырной массой и сверните рулетиком.
- Плотно друг к другу уложите в контейнер, чтобы рулеты не разворачивались.
8. Чиа-пудинг с бананом
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл
- семена чиа — 3 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- арахисовая паста — 1 ст. л.
- банан — ½ шт.
Способ приготовления:
- В банке смешайте молоко, семена чиа, мед и арахисовую пасту.
- Взболтайте, оставьте на десять минут, снова перемешайте, чтобы семена равномерно распределились.
- Закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на четыре часа или на ночь.
- Утром сверху выложите кружочки банана и орехи.
9. Сэндвич с тунцом и авокадо
Ингредиенты:
- авокадо — ½ шт.
- тунец консервированный — 1 банка
- йогурт — 1 ст. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- каперсы или корнишоны — 1 ч. л.
- цельнозерновой хлеб — 2 ломтя
- листья салата — 2–3 шт.
Способ приготовления:
- Авокадо разомните вилкой. Смешайте с тунцом, йогуртом, лимонным соком и каперсами.
- Хлеб подсушите на сковороде или в тостере, чтобы он не размок.
- На один ломоть положите листья салата, сверху намазанную пасту. Накройте вторым ломтем.
- Разрежьте сэндвич пополам и плотно заверните в пергамент.
10. Запеченные сырники-закуски
Ингредиенты:
- творог 5% — 300 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 2 ст. л.
- сыр твердый — 50 г
- зелень рубленая — 2 ст. л.
- соль — щепоть
Способ приготовления:
- Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, муку, натертый сыр и зелень. Перемешайте массу до однородности.
- Сформируйте небольшие сырники, выложите их на противень с пергаментом.
- Выпекайте при 190 °C около 15–18 минут до легкого золотистого цвета.
- Остудите, сложите в контейнер. Упакуйте вместе с соусом из сметаны и чеснока.
Овощные маффины, фрикадельки или салат в банке — все это легко приготовить заранее и упаковать в контейнер. Такие перекусы разнообразят и сбалансируют питание и помогут оставаться сытым и энергичным надолго.
