Десять оригинальных перекусов мужу на работу

Вместо привычных булочек и снэков можно собрать вкусные и полезные перекусы. Главное — подобрать такие варианты, которые легко упаковать и удобно есть на рабочем месте. «‎Рамблер» собрал рецепты, которые помогут разнообразить рацион, удивить мужа и при этом не тратить много времени на готовку.

1. Кесадилья-ролл с курицей и шпинатом

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий — 1 шт.
  • куриная грудка — 200 г
  • сыр моцарелла или гауда — 80 г
  • шпинат свежий — горсть
  • сладкий перец — ½ шт.
  • йогурт натуральный — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Приправьте солью, перцем и по желанию паприкой или сушеным чесноком.
  2. Обжарьте кусочки на сухой сковороде до легкой золотистой корочки, постоянно помешивая, чтобы мясо не пересушилось. Переложите на тарелку и остудите.
  3. Лаваш разложите на столе и смажьте его йогуртом тонким слоем — он не только улучшает вкус, но и склеивает начинку.
  4. Сверху разложите листья шпината (если нет шпината, используйте салат), добавьте тонкие полоски сладкого перца, затем выложите курицу и тертый сыр.
  5. Сверните лаваш плотным рулетом, стараясь, чтобы начинка не высыпалась. Для надежности можно обернуть рулет пищевой пленкой и слегка прижать.
  6. Перед упаковкой обжарьте рулет на сухой сковороде с двух сторон по две–ри минуты, чтобы сыр внутри расплавился.
  7. Остудите, нарежьте кусочками и заверните в пергамент.

2. Овощные маффины с фетой

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.
  • кабачок — 200 г
  • морковь — 100 г
  • сыр фета — 70 г
  • цельнозерновая мука — 3 ст. л.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • зелень — 2 ст. л.
  • соль — щепоть

Способ приготовления:

  1. Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на пять–семь минут, чтобы вышла лишняя жидкость.
  2. Отожмите кабачок через марлю или руками.
  3. Морковь натрите и слегка подсушите на сухой сковороде, чтобы она не дала лишнего сока в тесто.
  4. В миске взбейте яйца до легкой пены, добавьте овощи, покрошенную фету, зелень.
  5. Подмешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Масса должна быть густой и тягучей, но не слишком сухой. Если жидковато — добавьте еще ложку муки.
  6. Разложите смесь по силиконовым формочкам, заполняя их на три четверти. Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут.
  7. Готовые маффины остудите на решетке, чтобы они не отсырели снизу.
  8. Упакуйте в контейнер, можно добавить соус-дополнение — например, йогурт с горчицей.

3. Салат в банке с булгуром

Ингредиенты:

  • булгур — ½ стакана
  • куриная грудка запечённая — 150 г
  • огурец — 1 шт.
  • помидоры черри — 6–7 шт.
  • кукуруза консервированная — 2 ст. л.
  • красный лук — ¼ шт.
  • йогурт — 3 ст. л.
  • горчица — 1 ч. л.
  • сок лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Булгур промойте и отварите в подсоленной воде до готовности (примерно 10–12 минут). Слейте лишнюю воду и остудите.
  2. Курицу запеките в фольге с солью и перцем или используйте уже готовое филе. Нарежьте кубиками.
  3. Для соуса смешайте йогурт, горчицу и лимонный сок. При желании добавьте каплю меда.
  4. Овощи нарежьте кубиками, черри — пополам.
  5. В чистую банку уложите ингредиенты слоями: сначала соус, затем булгур, курицу, лук, кукурузу и сверху овощи.
  6. Закройте крышкой. Такой салат удобно хранить в холодильнике сутки, перед едой банку достаточно встряхнуть.

4. Фрикадельки терияки

Ингредиенты:

  • фарш индейки — 400 г
  • имбирь тертый — 1 ч. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • соевый соус — 2 ст. л.
  • крахмал — 1 ч. л.
  • зеленый лук — 2 ст. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • уксус рисовый или яблочный — 1 ч. л.

Для глазури:

  • соевый соус — 2 ст. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • уксус рисовый или яблочный — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В фарш добавьте тертый имбирь, измельченный чеснок, рубленый зеленый лук, крахмал и соевый соус. Тщательно перемешайте массу, чтобы она стала вязкой.
  2. Сформируйте небольшие фрикадельки размером с грецкий орех.
  3. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 200 °C около 15 минут.
  4. Пока они готовятся, смешайте ингредиенты для глазури и прогрейте на сковороде до загустения.
  5. Обваляйте готовые фрикадельки в глазури, дайте им остыть и переложите в контейнер.

5. Хумус из свеклы

Ингредиенты:

  • нут отварной — 200 г
  • свекла — 150 г
  • тахини — 1 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • кумин — щепоть
  • оливковое масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Запеките свеклу в фольге при 180 °C около часа, остудите и нарежьте.
  2. В блендере соедините нут, свеклу, тахини, лимонный сок, чеснок и кумин. Измельчите до кремовой массы, добавив немного холодной воды для мягкой текстуры.
  3. Влейте оливковое масло, пробейте еще раз.
  4. Хумус разложите по баночкам. В контейнер положите нарезанные палочки из моркови и огурца, а также хлебцы.

6. Ролл-омлет с индейкой

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.
  • молоко — 2 ст. л.
  • лаваш — 1 лист
  • индейка запечённая — 100 г
  • листья салата — 3–4 шт.
  • творожный сыр или хумус — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с молоком и щепоткой соли.
  2. Испеките на сковороде тонкий омлет-блин. Остудите.
  3. Лаваш смажьте слоем сыра или хумуса, выложите листья салата, кусочки индейки и омлет. Плотно сверните рулетом, край закрепите намазкой.
  4. Обверните пергаментом, слегка прижмите и оставьте на десять минут — так рулет лучше держит форму. Нарежьте кусочками.

7. Рулетики из баклажана

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 крупный
  • творожный сыр — 150 г
  • йогурт — 1 ст. л.
  • грецкие орехи — горсть
  • чеснок — 1 зубчик
  • зелень — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Баклажан нарежьте длинными тонкими пластинами, слегка посолите и оставьте на десять минут, затем промокните салфеткой.
  2. Обжарьте полоски на гриле или запеките до мягкости.
  3. Сыр соедините с йогуртом, орехами, зеленью и чесноком.
  4. Намажьте каждую полоску сырной массой и сверните рулетиком.
  5. Плотно друг к другу уложите в контейнер, чтобы рулеты не разворачивались.

8. Чиа-пудинг с бананом

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл
  • семена чиа — 3 ст. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • арахисовая паста — 1 ст. л.
  • банан — ½ шт.

Способ приготовления:

  1. В банке смешайте молоко, семена чиа, мед и арахисовую пасту.
  2. Взболтайте, оставьте на десять минут, снова перемешайте, чтобы семена равномерно распределились.
  3. Закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на четыре часа или на ночь.
  4. Утром сверху выложите кружочки банана и орехи.

9. Сэндвич с тунцом и авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо — ½ шт.
  • тунец консервированный — 1 банка
  • йогурт — 1 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • каперсы или корнишоны — 1 ч. л.
  • цельнозерновой хлеб — 2 ломтя
  • листья салата — 2–3 шт.

Способ приготовления:

  1. Авокадо разомните вилкой. Смешайте с тунцом, йогуртом, лимонным соком и каперсами.
  2. Хлеб подсушите на сковороде или в тостере, чтобы он не размок.
  3. На один ломоть положите листья салата, сверху намазанную пасту. Накройте вторым ломтем.
  4. Разрежьте сэндвич пополам и плотно заверните в пергамент.

10. Запеченные сырники-закуски

Ингредиенты:

  • творог 5% — 300 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 2 ст. л.
  • сыр твердый — 50 г
  • зелень рубленая — 2 ст. л.
  • соль — щепоть

Способ приготовления:

  1. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, муку, натертый сыр и зелень. Перемешайте массу до однородности.
  2. Сформируйте небольшие сырники, выложите их на противень с пергаментом.
  3. Выпекайте при 190 °C около 15–18 минут до легкого золотистого цвета.
  4. Остудите, сложите в контейнер. Упакуйте вместе с соусом из сметаны и чеснока.

Овощные маффины, фрикадельки или салат в банке — все это легко приготовить заранее и упаковать в контейнер. Такие перекусы разнообразят и сбалансируют питание и помогут оставаться сытым и энергичным надолго.

