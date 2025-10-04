Десять оригинальных перекусов мужу на работу

Вместо привычных булочек и снэков можно собрать вкусные и полезные перекусы. Главное — подобрать такие варианты, которые легко упаковать и удобно есть на рабочем месте. «‎Рамблер» собрал рецепты, которые помогут разнообразить рацион, удивить мужа и при этом не тратить много времени на готовку.

© Irina Taskova/iStock.com

1. Кесадилья-ролл с курицей и шпинатом

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 1 шт.

куриная грудка — 200 г

сыр моцарелла или гауда — 80 г

шпинат свежий — горсть

сладкий перец — ½ шт.

йогурт натуральный — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Куриную грудку промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Приправьте солью, перцем и по желанию паприкой или сушеным чесноком. Обжарьте кусочки на сухой сковороде до легкой золотистой корочки, постоянно помешивая, чтобы мясо не пересушилось. Переложите на тарелку и остудите. Лаваш разложите на столе и смажьте его йогуртом тонким слоем — он не только улучшает вкус, но и склеивает начинку. Сверху разложите листья шпината (если нет шпината, используйте салат), добавьте тонкие полоски сладкого перца, затем выложите курицу и тертый сыр. Сверните лаваш плотным рулетом, стараясь, чтобы начинка не высыпалась. Для надежности можно обернуть рулет пищевой пленкой и слегка прижать. Перед упаковкой обжарьте рулет на сухой сковороде с двух сторон по две–ри минуты, чтобы сыр внутри расплавился. Остудите, нарежьте кусочками и заверните в пергамент.

2. Овощные маффины с фетой

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

кабачок — 200 г

морковь — 100 г

сыр фета — 70 г

цельнозерновая мука — 3 ст. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

зелень — 2 ст. л.

соль — щепоть

Способ приготовления:

Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на пять–семь минут, чтобы вышла лишняя жидкость. Отожмите кабачок через марлю или руками. Морковь натрите и слегка подсушите на сухой сковороде, чтобы она не дала лишнего сока в тесто. В миске взбейте яйца до легкой пены, добавьте овощи, покрошенную фету, зелень. Подмешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Масса должна быть густой и тягучей, но не слишком сухой. Если жидковато — добавьте еще ложку муки. Разложите смесь по силиконовым формочкам, заполняя их на три четверти. Выпекайте при 180 °C около 20–25 минут. Готовые маффины остудите на решетке, чтобы они не отсырели снизу. Упакуйте в контейнер, можно добавить соус-дополнение — например, йогурт с горчицей.

3. Салат в банке с булгуром

Ингредиенты:

булгур — ½ стакана

куриная грудка запечённая — 150 г

огурец — 1 шт.

помидоры черри — 6–7 шт.

кукуруза консервированная — 2 ст. л.

красный лук — ¼ шт.

йогурт — 3 ст. л.

горчица — 1 ч. л.

сок лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Булгур промойте и отварите в подсоленной воде до готовности (примерно 10–12 минут). Слейте лишнюю воду и остудите. Курицу запеките в фольге с солью и перцем или используйте уже готовое филе. Нарежьте кубиками. Для соуса смешайте йогурт, горчицу и лимонный сок. При желании добавьте каплю меда. Овощи нарежьте кубиками, черри — пополам. В чистую банку уложите ингредиенты слоями: сначала соус, затем булгур, курицу, лук, кукурузу и сверху овощи. Закройте крышкой. Такой салат удобно хранить в холодильнике сутки, перед едой банку достаточно встряхнуть.

Сытный ужин для мужа: шесть рецептов мясных рулетов

4. Фрикадельки терияки

© nata_vkusidey/iStock.com

Ингредиенты:

фарш индейки — 400 г

имбирь тертый — 1 ч. л.

чеснок — 1 зубчик

соевый соус — 2 ст. л.

крахмал — 1 ч. л.

зеленый лук — 2 ст. л.

мед — 1 ч. л.

уксус рисовый или яблочный — 1 ч. л.

Для глазури:

соевый соус — 2 ст. л.

мед — 1 ч. л.

уксус рисовый или яблочный — 1 ч. л.

Способ приготовления:

В фарш добавьте тертый имбирь, измельченный чеснок, рубленый зеленый лук, крахмал и соевый соус. Тщательно перемешайте массу, чтобы она стала вязкой. Сформируйте небольшие фрикадельки размером с грецкий орех. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 200 °C около 15 минут. Пока они готовятся, смешайте ингредиенты для глазури и прогрейте на сковороде до загустения. Обваляйте готовые фрикадельки в глазури, дайте им остыть и переложите в контейнер.

5. Хумус из свеклы

Ингредиенты:

нут отварной — 200 г

свекла — 150 г

тахини — 1 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

кумин — щепоть

оливковое масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Запеките свеклу в фольге при 180 °C около часа, остудите и нарежьте. В блендере соедините нут, свеклу, тахини, лимонный сок, чеснок и кумин. Измельчите до кремовой массы, добавив немного холодной воды для мягкой текстуры. Влейте оливковое масло, пробейте еще раз. Хумус разложите по баночкам. В контейнер положите нарезанные палочки из моркови и огурца, а также хлебцы.

6. Ролл-омлет с индейкой

© Mariha-kitchen/iStock.com

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.

молоко — 2 ст. л.

лаваш — 1 лист

индейка запечённая — 100 г

листья салата — 3–4 шт.

творожный сыр или хумус — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Яйца взбейте с молоком и щепоткой соли. Испеките на сковороде тонкий омлет-блин. Остудите. Лаваш смажьте слоем сыра или хумуса, выложите листья салата, кусочки индейки и омлет. Плотно сверните рулетом, край закрепите намазкой. Обверните пергаментом, слегка прижмите и оставьте на десять минут — так рулет лучше держит форму. Нарежьте кусочками.

7. Рулетики из баклажана

© Максим Крысанов/iStock.com

Ингредиенты:

баклажан — 1 крупный

творожный сыр — 150 г

йогурт — 1 ст. л.

грецкие орехи — горсть

чеснок — 1 зубчик

зелень — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажан нарежьте длинными тонкими пластинами, слегка посолите и оставьте на десять минут, затем промокните салфеткой. Обжарьте полоски на гриле или запеките до мягкости. Сыр соедините с йогуртом, орехами, зеленью и чесноком. Намажьте каждую полоску сырной массой и сверните рулетиком. Плотно друг к другу уложите в контейнер, чтобы рулеты не разворачивались.

8. Чиа-пудинг с бананом

Ингредиенты:

молоко — 250 мл

семена чиа — 3 ст. л.

мед — 1 ч. л.

арахисовая паста — 1 ст. л.

банан — ½ шт.

Способ приготовления:

В банке смешайте молоко, семена чиа, мед и арахисовую пасту. Взболтайте, оставьте на десять минут, снова перемешайте, чтобы семена равномерно распределились. Закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на четыре часа или на ночь. Утром сверху выложите кружочки банана и орехи.

9. Сэндвич с тунцом и авокадо

© Iulia Cozlenco/iStock.com

Ингредиенты:

авокадо — ½ шт.

тунец консервированный — 1 банка

йогурт — 1 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

каперсы или корнишоны — 1 ч. л.

цельнозерновой хлеб — 2 ломтя

листья салата — 2–3 шт.

Способ приготовления:

Авокадо разомните вилкой. Смешайте с тунцом, йогуртом, лимонным соком и каперсами. Хлеб подсушите на сковороде или в тостере, чтобы он не размок. На один ломоть положите листья салата, сверху намазанную пасту. Накройте вторым ломтем. Разрежьте сэндвич пополам и плотно заверните в пергамент.

10. Запеченные сырники-закуски

Ингредиенты:

творог 5% — 300 г

яйцо — 1 шт.

мука — 2 ст. л.

сыр твердый — 50 г

зелень рубленая — 2 ст. л.

соль — щепоть

Способ приготовления:

Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, муку, натертый сыр и зелень. Перемешайте массу до однородности. Сформируйте небольшие сырники, выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте при 190 °C около 15–18 минут до легкого золотистого цвета. Остудите, сложите в контейнер. Упакуйте вместе с соусом из сметаны и чеснока.

Овощные маффины, фрикадельки или салат в банке — все это легко приготовить заранее и упаковать в контейнер. Такие перекусы разнообразят и сбалансируют питание и помогут оставаться сытым и энергичным надолго.

Ранее мы делились рецептами вкусных блюд для тех, ко хочет порадовать голодного мужа.