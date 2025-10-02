Цесарка — более полезная альтернатива курице и индейке

Мясо цесарки долгое время оставалось незаметным на фоне привычных курицы и индейки. Однако в последние годы оно все чаще появляется на прилавках магазинов и на фермерских рынках, а также все активнее используется шеф-поварами в ресторанах. «‎Рамблер» расскажет о пользе этой птицы и способах ее приготовления.

На первый взгляд цесарка напоминает курицу, но стоит разрезать тушку — и разница становится очевидной. Ее мясо темнее и плотнее, больше похоже на дичь, но при этом лишено сухости, которая бывает у индейки. По вкусу его часто сравнивают с фазаньим или перепелиным, но оно мягче и нежнее. Текстура у цесарки более упругая, поэтому даже после запекания мясо не разваливается, а остается сочным и плотным.

В отличие от курицы, у цесарки меньше жира и больше белка, а кости тоньше и легче. Это значит, что при покупке тушки вы получаете больше чистого филе. В ресторанах мясо цесарки используют для создания утонченных блюд, а дома оно может стать главным ингредиентом как праздничного, так и повседневного ужина.

Польза для здоровья

Цесарка ценится не только за вкус, но и за уникальный состав. В ста граммах мяса содержится примерно 135–150 ккал, при этом белка до 25 граммов — это выше, чем у курицы. Жиров же в среднем всего три–четыре грамма, что делает продукт идеальным для тех, кто следит за фигурой или занимается спортом.

Кроме того, мясо богато железом и витамином В12 — они отвечают за кроветворение и уровень энергии. Витамины А и РР помогают поддерживать кожу, зрение и иммунитет, а низкое содержание холестерина выгодно отличает цесарку от других видов птицы. Благодаря такому набору полезных веществ мясо рекомендуют детям, пожилым людям, а также тем, кто восстанавливается после болезней.

Цена и доступность

Средняя цена тушки в 2025 году составляет 700–1000 рублей за килограмм, а филе — около 1100–1300 рублей. Это дороже курицы, но сравнимо с качественной индейкой или фермерской уткой.

Такая цена объясняется тем, что цесарки реже разводятся в промышленных масштабах, их мясо остается нишевым продуктом. Однако растущий интерес к здоровому питанию и деликатесной кухне постепенно делает цесарку более востребованной. К тому же многие отмечают: благодаря насыщенному вкусу мяса его требуется меньше, чтобы блюдо получилось сытным и выразительным.

Рецепты блюд из цесарки

1. Цесарка в сливочно-грибном соусе с белым вином

Ингредиенты:

цесарка (тушка или части) — 1,2 кг

шампиньоны или белые грибы — 300 г

лук — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

сливки 20% — 250 мл

белое сухое вино — 150 мл

масло сливочное — 40 г

оливковое масло — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

зелень петрушки — горсть

Способ приготовления:

Разделите цесарку на порционные куски, натрите солью и перцем. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте оливковое и обжарьте мясо до золотистой корочки. Переложите в жаропрочную форму. На этой же сковороде обжарьте нарезанный лук и грибы, добавьте измельченный чеснок, влейте белое вино и дайте жидкости выпариться наполовину. Влейте сливки, прогрейте и вылейте соус на мясо. Накройте форму фольгой и тушите в духовке при 180 °C около часа. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой. Блюдо идеально подойдет к картофельному пюре или пасте.

2. Филе цесарки в апельсиновом маринаде

Ингредиенты:

филе цесарки — 600 г

апельсин — 1 крупный

мед — 1 ст. л.

соевый соус — 2 ст. л.

имбирь свежий — 1 ч. л.

чеснок — 2 зубчика

масло оливковое — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте сок апельсина, цедру, мед, соевый соус, натертый имбирь и чеснок. Добавьте масло, соль и перец. Выложите филе в маринад, оставьте на один–два часа в холодильнике. Разогрейте гриль или сковороду-гриль, обжарьте филе по три–четыре минуты с каждой стороны. Полейте оставшимся маринадом и доведите до готовности под крышкой. Подавайте с легким салатом из рукколы и апельсиновых долек.

3. Паштет из цесарки с травами и орехами

Ингредиенты:

филе цесарки — 500 г

печень куриная — 200 г

сливочное масло — 100 г

сливки — 100 мл

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

грецкие орехи — 50 г

тимьян, розмарин — по 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Филе и печень нарежьте кусочками. На сковороде обжарьте лук и чеснок, добавьте мясо и печень, готовьте до изменения цвета. Влейте сливки, добавьте травы, протушите десять минут. Переложите массу в блендер, добавьте сливочное масло и орехи, измельчите до однородной текстуры. Переложите паштет в баночку, охладите. Подавать можно с тостами или багетом.

4. Рагу из цесарки с овощами и пряностями

Ингредиенты:

цесарка (части) — 1 кг

картофель — 3 шт.

морковь — 2 шт.

цукини — 1 шт.

помидоры — 2 шт.

чеснок — 3 зубчика

паприка копчёная — 1 ч. л.

куркума — ½ ч. л.

бульон овощной — 400 мл

масло оливковое — 3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Цесарку нарежьте кусками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки и переложите в казан. Добавьте нарезанные овощи, специи и залейте бульоном. Томите на медленном огне около 1,5 часа, пока мясо и овощи не станут мягкими. В конце добавьте измельченный чеснок. Отлично подходит для подачи с кусочком хлеба или лепешкой.

5. Филе цесарки на гриле с розмарином

Ингредиенты:

филе цесарки — 600 г

розмарин свежий — 2 веточки

чеснок — 2 зубчика

масло оливковое — 3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Филе натрите солью, перцем, добавьте измельченный чеснок и розмарин. Сбрызните маслом и оставьте мариноваться 30 минут. Разогрейте гриль или сковороду. Обжарьте филе по три–четыре минуты с каждой стороны до румяной корочки. Перед подачей дайте мясу полежать под фольгой пять минут, чтобы соки распределились равномерно.

Цесарка сочетает в себе вкус дичи и нежность домашней птицы, при этом отличается высоким содержанием белка, витаминов и минимальным количеством жира. Да, цена на нее выше, но польза и изысканный вкус полностью оправдывают стоимость. Цесарка хороша в тушении, запекании, на гриле и даже в паштетах и супах. Это универсальная птица, которая придаст особенный оттенок любому блюду.

