Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Температура дверцы холодильника нестабильна из-за частого открывания, поэтому яйца портятся быстрее. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru.

© Сетевое издание m24.ru

"Также при резком открытии дверцы яйца могут треснуть, если не находятся в контейнере. Микротрещины – входные ворота для бактерий, что ускоряет порчу", – добавила Соломатина.

Врач отметила, что тонкоскорлупные белые яйца особенно важно убрать из дверцы холодильника, так как повреждаются они быстрее.

Пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович добавила, что необходимо соблюдать и правильную температуру хранения яиц – от 0 до 20 градусов. Допускается хранение при комнатной температуре.

"Конечно, не там, где жарко, а, скажем, в кладовке, в прохладном месте у окна – с ними ничего не случится", – сказала она.

Технолог напомнила и о важности хранения яиц отдельно от остальных продуктов. Если они будут лежать в основном отделении в открытом виде, то это приведет к перекрестному заражению.

Ранее на российских птицефабриках зафиксировали перепроизводство яиц. При этом цена на данный продукт снизилась на 25% за год. Для решения проблемы эксперты предлагают экспорт. Сейчас яйца у России закупают Монголия, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).