Ночная овсянка – это идеальный вариант завтрака для тех, кто не хочет стоять у плиты по утрам. Все, что нужно, потратить 5 минут вечером, а утром просто достать из холодильника готовую порцию. При этом овсянка не только вкусная, но и действительно полезная: она надолго насыщает, содержит клетчатку, витамины группы B и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Вот один из самых удачных рецептов – овсянка со вкусом булочки с корицей.

Ингредиенты (на одну порцию):

овсяные хлопья (долгой варки) – 4 ст. ложки

молоко – 100 мл

творог – 1-2 ст. ложки

сливочный сыр – 1 ч. ложка

овсяная сгущенка или мед – по вкусу

корица – ½ ч. ложки

семена чиа – 1 ч. ложка (по желанию)

Как готовить: