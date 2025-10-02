Ночная овсянка: полезный завтрак, который готовится сам: видео

Стелла Шмель

Ночная овсянка – это идеальный вариант завтрака для тех, кто не хочет стоять у плиты по утрам. Все, что нужно, потратить 5 минут вечером, а утром просто достать из холодильника готовую порцию. При этом овсянка не только вкусная, но и действительно полезная: она надолго насыщает, содержит клетчатку, витамины группы B и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Вот один из самых удачных рецептов – овсянка со вкусом булочки с корицей.

Ингредиенты (на одну порцию):

  • овсяные хлопья (долгой варки) – 4 ст. ложки
  • молоко – 100 мл
  • творог – 1-2 ст. ложки
  • сливочный сыр – 1 ч. ложка
  • овсяная сгущенка или мед – по вкусу
  • корица – ½ ч. ложки
  • семена чиа – 1 ч. ложка (по желанию)

Как готовить:

  • Смешайте все ингредиенты в банке или контейнере с крышкой.
  • Хорошо перемешайте, чтобы не осталось сухих хлопьев.
  • Уберите в холодильник минимум на 2 часа, лучше – на ночь.
  • Утром перемешайте еще раз, по желанию добавьте немного молока.
  • Можно есть холодной или слегка подогреть.