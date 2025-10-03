Проверенные рецепты заготовок: черноплодная рябина на зиму

Черноплодная рябина, она же арония, — идеальная ягода для домашних банок: она хорошо хранится и отлично «держит» форму. Кроме того, это одна из самых «плотных» по пользе ягод: в ней много антоцианов и полифенолов с мощным антиоксидантным действием, которые помогают защищать клетки и поддерживать здоровье сосудов.

Клетчатка и пектины мягко улучшают пищеварение и могут способствовать нормализации холестерина и сахара в крови. В сезон простуд выручат витамин С, марганец и витамин К — они поддерживают иммунитет и обменные процессы. Низкая калорийность и невысокий гликемический индекс делают аронию удачной ягодой для осенних напитков, варенья без лишнего сахара и полезных соусов. Единственный нюанс — терпкость: это танины, которые, с другой стороны, тоже работают на пользу слизистым и микрофлоре.

Чтобы убрать терпкость, ягоды стоит заранее заморозить на 12–24 часа или на минуту-две бланшировать в кипятке. Вкус ярче раскрывается с яблоком, лимоном, корицей, имбирем и легкой кислотой. Шеф-повар Руслан Миронов дал удачные рецепты заготовок из черноплодки в привычном формате.

Варенье «пятиминутка» с лимоном

Ингредиенты:

Черноплодная рябина — 1 кг.

Сахар — 800 г.

Вода — 150 мл.

Лимон — 1 шт.

Приготовление:

Ягоды перебрать, промыть, при желании на час залить холодной водой. В кастрюле растворить сахар в воде, довести до кипения. Засыпать ягоды, проварить 5 минут на умеренном огне, снять пену. Всыпать тонко срезанную лимонную цедру и выжать сок половины лимона. Снова довести до кипения и разлить по стерильным банкам. Закатать и укутать до остывания.

Компот с яблоками и корицей (банка 3 л)

Ингредиенты:

Черноплодная рябина — 300 г.

Яблоки кисло-сладкие — 600 г.

Сахар — 250–300 г.

Кипяток — около 2,7 л.

Лимонная кислота — 1 ч. л.

Корица палочкой — 1 шт.

Приготовление:

В стерильную банку насыпать ягоды, добавить дольки очищенных яблок и палочку корицы. Залить кипятком до плечиков, прикрыть крышкой на 15 минут. Воду слить в кастрюлю, всыпать сахар и лимонную кислоту, довести до кипения. Залить кипящим сиропом банку до верха, сразу укупорить. Перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

Соус к мясу из черноплодки

Ингредиенты:

Черноплодная рябина — 600 г.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Томатное пюре — 300 г.

Яблочный уксус — 60 мл.

Сахар коричневый — 120 г.

Паприка копченая — 1 ч. л.

Черный перец молотый — 0,5 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление:

Лук и чеснок мелко нарезать и потомить на масле до мягкости. Добавить ягоды, томатное пюре, сахар, уксус, соль и специи. Томить под крышкой 20–25 минут до размягчения ягод. Пробить блендером до гладкости, уварить до желаемой густоты. Горячий соус разлить по стерильным банкам, закатать. Отлично подходит к утке, свинине и запеченным овощам.

Желе из черноплодной рябины с яблоком

Ингредиенты:

Черноплодная рябина — 1,5 кг.

Яблоки кислые — 500 г.

Сахар — 700 г на 1 л сока.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Приготовление:

Ягоды и дольки яблок залить водой, прогреть до мягкости. Массу откинуть на марлю и дать стечь соку без отжима. Измерить объем сока, добавить сахар из расчета на литр и лимонный сок. Варить на среднем огне 20–30 минут до «желирующей капли». Разлить по стерильным банкам и закрыть. Получается прозрачное, ароматное желе к тостам и сырам.

Сироп из черноплодной рябины с имбирем

Ингредиенты:

Черноплодная рябина — 1 кг.

Сахар — 1 кг.

Вода — 500 мл.

Имбирь свежий — 30 г.

Лимон — 1 шт.

Приготовление:

Ягоды прогреть с водой 10 минут, слегка размять толкушкой. Массу процедить через сито, жмых отжать. В сок добавить сахар, тонкие пластинки имбиря и сок лимона. Варить 10–12 минут до легкой густоты. Горячий сироп разлить в стерильные бутылки. Хранить в прохладе, подавать к минеральной воде, чаю и использовать как пропитку для бисквита.