Что приготовить на костре: три пошаговых рецепта

Пошаговые рецепты, которые пригодятся не только в походе.

Блюда, сделанные на костре, обладают необычным ароматом. И неважно, где вы их готовите: на пикнике, в походе на свежем воздухе или дома на портативном мангале.

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«На огне можно приготовить практически всё: шашлыки, рыбу, супы, вторые блюда и не только. Главное — знать тонкости, чтобы не пересушить ингредиенты».

Рецепты

Уха с болгарским и острым перцем

Оригинальная вариация классического блюда, где сладость болгарского перца и жгучие нотки чили придают рыбе пикантный вкус. В этом рецепте уху варят на костре, чтобы добавить ей лёгкий дымный аромат и душевную атмосферу походной кухни.

Количество порций: 6

КБЖУ

Калории: 50 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 1,5 г

Углеводы: 4 г

Ингредиенты:

форель или горбуша — 800 г (филе или целая тушка);

картофель среднего размера — 4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

болгарский перец красный — 1 шт.;

перец чили — 1/2 шт.;

зелёный лук — 3-4 пера;

лавровый лист — 2 шт.;

перец чёрный горошком — 6-8 шт.;

соль — по вкусу;

вода — 2,5 л;

лимон — 1 шт.;

лайм — для подачи;

зелень (петрушка, укроп) — по желанию.

Для приготовления понадобится котелок.

Способ приготовления

Очистите рыбу от чешуи и внутренностей, промойте. Голову и хребты оставьте для бульона. Нарежьте филе порционными кусочками. Помойте все овощи. Почистите картофель, нарежьте крупными кубиками. Очистите морковь и нарежьте тонкой соломкой или кубиками. Снимите шелуху с луковиц. Нарежьте одну луковицу перьями или кубиками, другую разрежьте вдоль пополам. Порубите болгарский перец соломкой, чили — тонкими кольцами. Нашинкуйте зелёный лук и зелень для подачи. Разрежьте лимон пополам. Обжарьте на углях лимон и половинки луковицы. Доведите до кипения 1,5 л воды в котелке на костре. Добавьте в котелок жареный лук, лимоны, хребты и голову рыбы. Варите 25 минут. Снимайте пену. При помощи шумовки достаньте из бульона кости, лук и лимон. Положите в бульон нарезанные картофель, морковь и лук. Через 10 минут добавьте сладкий и острый перец, лавровый лист, перец горошком. Посолите по вкусу. Варите до мягкости овощей ещё примерно 10 минут. Отправьте в котелок филе рыбы и варите ещё 5-7 минут.

Подавайте с зеленью, зелёным луком и долькой лайма.

Ленивый плов с тушёнкой

Быстрый и сытный вариант классического плова, в котором вместо мяса используется тушёнка. Это значительно ускоряет процесс приготовления. Хорошее решение для походного меню или ужина, когда хочется чего-то простого, но вкусного.

Количество порций: 4-6

КБЖУ

Калории: 242 ккал

Белки: 11 г

Жиры: 9,7 г

Углеводы: 27,2 г

Ингредиенты:

рис пропаренный длиннозёрный — 300 г;

тушёнка (говяжья, свиная или куриная) — 400 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 целая головка;

зира молотая — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

масло растительное — 2 ст. л.;

вода — 600-700 мл.

Для приготовления понадобится котелок.

Способ приготовления

Очистите лук и морковь. Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковку — соломкой. Отделите тушёнку от желе и лишнего жира. Снимите верхний слой кожуры с головки чеснока, не разбирая её на зубчики. Разрежьте головку поперёк. Разогрейте растительное масло в котелке на костре. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и готовьте ещё пять минут. Затем всыпьте рис и хорошо перемешайте. Выложите тушёнку, снова перемешайте. Прогрейте 2-3 минуты. Приправьте специями, вдавите половинки чеснока в центр срезом вниз. Залейте водой содержимое котелка так, чтобы она покрывала рис на 1,5 см. Накройте крышкой и варите 20-25 минут на слабом огне, пока рис не впитает всю влагу. Снимите котелок с огня и дайте плову настояться 10 минут, не открывая крышку.

Перемешайте рис и подавайте горячим.

Жаркое в воке на костре

Аппетитное блюдо с дымным ароматом, в котором мясо и овощи быстро обжариваются в раскалённом воке или казане.

Количество порций: 4-5

КБЖУ

Калории: 72 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 3,97 г

Ингредиенты:

говядина или баранина без кости — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

стебель сельдерея — 2 шт.;

кабачок — 1 шт.;

соевый соус — 3-4 ст. л.;

мёд или сахар — 1 ч. л.;

рисовый или яблочный уксус — 1 ст. л.;

масло растительное (лучше кунжутное) — 2 ст. л.;

острый перец — по вкусу;

крахмал (по желанию) — 1 ч. л. для загустения;

кинза или зелёный лук — для подачи.

Для приготовления понадобится вок или казан.

Способ приготовления

Нарежьте мясо тонкими полосками. Помойте овощи. Порубите лук перьями. Нарежьте морковь, кабачок, сельдерей и перец тонкой соломкой. Измельчите произвольно чеснок и острый перец. Приготовьте соус: смешайте соевый соус, мёд, уксус, добавьте немного воды. Разогрейте казан или вок над костром. Влейте масло. Отправьте овощи в вок и быстро обжарьте, чтобы сохранилась их текстура, на это уйдёт примерно 5-7 минут. Переложите в отдельную миску. Снова разогрейте вок с маслом, добавьте чеснок и острый перец. Обжарьте 30 секунд. Переложите в вок мясо и обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Кладите кусочки порционно, а не всё сразу, чтобы они именно жарились, а не варились. Влейте соус, прогрейте до кипения. Затем верните все овощи в вок. По желанию добавьте крахмал, если хотите жаркое погуще. Хорошо перемешайте и снимите с огня.

Подавайте сразу, посыпав зеленью. Отлично сочетается с рисом или лапшой.