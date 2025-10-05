Что приготовить на костре: три пошаговых рецепта

Что приготовить на костре: 3 пошаговых рецепта
Пошаговые рецепты, которые пригодятся не только в походе.
Блюда, сделанные на костре, обладают необычным ароматом. И неважно, где вы их готовите: на пикнике, в походе на свежем воздухе или дома на портативном мангале.
Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:
«На огне можно приготовить практически всё: шашлыки, рыбу, супы, вторые блюда и не только. Главное — знать тонкости, чтобы не пересушить ингредиенты».
Рецепты
Уха с болгарским и острым перцем
Оригинальная вариация классического блюда, где сладость болгарского перца и жгучие нотки чили придают рыбе пикантный вкус. В этом рецепте уху варят на костре, чтобы добавить ей лёгкий дымный аромат и душевную атмосферу походной кухни.
Количество порций: 6
КБЖУ
Калории: 50 ккал
Белки: 6 г
Жиры: 1,5 г
Углеводы: 4 г
Ингредиенты:
- форель или горбуша — 800 г (филе или целая тушка);
- картофель среднего размера — 4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- болгарский перец красный — 1 шт.;
- перец чили — 1/2 шт.;
- зелёный лук — 3-4 пера;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец чёрный горошком — 6-8 шт.;
- соль — по вкусу;
- вода — 2,5 л;
- лимон — 1 шт.;
- лайм — для подачи;
- зелень (петрушка, укроп) — по желанию.
Для приготовления понадобится котелок.
Способ приготовления
- Очистите рыбу от чешуи и внутренностей, промойте. Голову и хребты оставьте для бульона. Нарежьте филе порционными кусочками.
- Помойте все овощи.
- Почистите картофель, нарежьте крупными кубиками.
- Очистите морковь и нарежьте тонкой соломкой или кубиками.
- Снимите шелуху с луковиц. Нарежьте одну луковицу перьями или кубиками, другую разрежьте вдоль пополам.
- Порубите болгарский перец соломкой, чили — тонкими кольцами.
- Нашинкуйте зелёный лук и зелень для подачи.
- Разрежьте лимон пополам. Обжарьте на углях лимон и половинки луковицы.
- Доведите до кипения 1,5 л воды в котелке на костре.
- Добавьте в котелок жареный лук, лимоны, хребты и голову рыбы. Варите 25 минут. Снимайте пену.
- При помощи шумовки достаньте из бульона кости, лук и лимон. Положите в бульон нарезанные картофель, морковь и лук.
- Через 10 минут добавьте сладкий и острый перец, лавровый лист, перец горошком.
- Посолите по вкусу. Варите до мягкости овощей ещё примерно 10 минут.
- Отправьте в котелок филе рыбы и варите ещё 5-7 минут.
Подавайте с зеленью, зелёным луком и долькой лайма.
Ленивый плов с тушёнкой
Быстрый и сытный вариант классического плова, в котором вместо мяса используется тушёнка. Это значительно ускоряет процесс приготовления. Хорошее решение для походного меню или ужина, когда хочется чего-то простого, но вкусного.
Количество порций: 4-6
КБЖУ
Калории: 242 ккал
Белки: 11 г
Жиры: 9,7 г
Углеводы: 27,2 г
Ингредиенты:
- рис пропаренный длиннозёрный — 300 г;
- тушёнка (говяжья, свиная или куриная) — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 целая головка;
- зира молотая — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- куркума — 1/2 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- вода — 600-700 мл.
Для приготовления понадобится котелок.
Способ приготовления
- Очистите лук и морковь. Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковку — соломкой.
- Отделите тушёнку от желе и лишнего жира.
- Снимите верхний слой кожуры с головки чеснока, не разбирая её на зубчики. Разрежьте головку поперёк.
- Разогрейте растительное масло в котелке на костре.
- Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и готовьте ещё пять минут. Затем всыпьте рис и хорошо перемешайте.
- Выложите тушёнку, снова перемешайте. Прогрейте 2-3 минуты.
- Приправьте специями, вдавите половинки чеснока в центр срезом вниз.
- Залейте водой содержимое котелка так, чтобы она покрывала рис на 1,5 см.
- Накройте крышкой и варите 20-25 минут на слабом огне, пока рис не впитает всю влагу.
- Снимите котелок с огня и дайте плову настояться 10 минут, не открывая крышку.
Перемешайте рис и подавайте горячим.
Жаркое в воке на костре
Аппетитное блюдо с дымным ароматом, в котором мясо и овощи быстро обжариваются в раскалённом воке или казане.
Количество порций: 4-5
КБЖУ
Калории: 72 ккал
Белки: 5 г
Жиры: 4 г
Углеводы: 3,97 г
Ингредиенты:
- говядина или баранина без кости — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- стебель сельдерея — 2 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- соевый соус — 3-4 ст. л.;
- мёд или сахар — 1 ч. л.;
- рисовый или яблочный уксус — 1 ст. л.;
- масло растительное (лучше кунжутное) — 2 ст. л.;
- острый перец — по вкусу;
- крахмал (по желанию) — 1 ч. л. для загустения;
- кинза или зелёный лук — для подачи.
Для приготовления понадобится вок или казан.
Способ приготовления
- Нарежьте мясо тонкими полосками.
- Помойте овощи. Порубите лук перьями. Нарежьте морковь, кабачок, сельдерей и перец тонкой соломкой.
- Измельчите произвольно чеснок и острый перец.
- Приготовьте соус: смешайте соевый соус, мёд, уксус, добавьте немного воды.
- Разогрейте казан или вок над костром. Влейте масло.
- Отправьте овощи в вок и быстро обжарьте, чтобы сохранилась их текстура, на это уйдёт примерно 5-7 минут. Переложите в отдельную миску.
- Снова разогрейте вок с маслом, добавьте чеснок и острый перец. Обжарьте 30 секунд.
- Переложите в вок мясо и обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Кладите кусочки порционно, а не всё сразу, чтобы они именно жарились, а не варились.
- Влейте соус, прогрейте до кипения. Затем верните все овощи в вок. По желанию добавьте крахмал, если хотите жаркое погуще. Хорошо перемешайте и снимите с огня.
Подавайте сразу, посыпав зеленью. Отлично сочетается с рисом или лапшой.