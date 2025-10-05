Отпугнет вредителей и поможет в быту: неожиданные и полезные свойства кофе

Кофе давно стал частью нашей повседневной жизни. Притом применяют его не только для бодрости, но и для красоты, здоровья и в быту. О полезных свойствах кофе «Вечерней Москве» рассказал старший бариста крупной сети кофеен, тренер бариста, преподаватель, кофейный эксперт Яков Сатонкин.

Согласно легендам, кофе родом из Эфиопии — зерна открыли в IX веке. Популярным он стал позже на арабском Востоке. А сейчас для многих из нас это любимый напиток. Первый фактор, благодаря которому пить кофе вошло в привычку, — его доступность. Повсеместно открываются кофейни разного формата, концепции. Популярность того или иного напиткa зависит от сезона — если летом наш выбор падает на холодные варианты вроде айс-латте (холодный молочный кофе. — «ВМ») или капучино со льдом, то сейчас мы отдаем предпочтение чему-то теплому. Конечно, среди лидеров раф (сладкий кофе более густой консистенции. — «ВМ»), обладающий нежным сливочным вкусом. Из-за калорийности он мгновенно нас согревает.

Кофе коварен — он бодрит, но вот если его пить слишком много, то есть риск вместо прилива энергии ощутить тревожность и повышенное давление. Норма для взрослого — не более 400 граммов кофеина, то есть примерно три чашки. Сейчас есть доступные альтернативы — цикорий, который можно приготовить по кофейным рецептам, сделав из него и раф, и латте. Вторая альтернатива куда более специфична, и вкус ее экзотичен — это матча. Отмечу, что именно в России придумали два самых популярных сейчас вида кофейных напитков. Первый — раф, который готовят с добавление ванильного сахара и сливок. Второй — бамбл, то есть эспрессо с апельсиновым соком, льдом и сиропом.

Брюнеткам на заметку

Обладательницам темных волос кофейная маска поможет сделать волосы более блестящими, а также улучшить кровообращение и усилить рост волос. Нужно заварить натуральный кофе, гущу нанести на прикорневую зону, а сам напиток — на всю длину и оставить на час.

Отпугнет вредителей

Кофе — отличное натуральное удобрение. Кофейная гуща обогащает почву азотом, фосфором, калием, магнием и медью — особенно хороша она для грядок с морковью и редисом. А если сверху положить зернышки, то аромат защитит посадки от вредителей и привлечет тех, кто урожаю полезен — подземных червей.

Для уютной атмосферы

Диффузоры для дома часто содержат синтетические ингредиенты. А натуральные свечи наполнить помещение приятным ароматом, ассоциирующимся с теплом и уютом, точно без вреда для здоровья. Свечные производители добавляют кофейные зерна, которые и ароматизируют помещение при нагревании.

Сохранить свежесть

Тоники, кремы для лица с кофеином обеспечат подтягивающий эффект и сделают кожу упругой и свежей.

Поможет хозяйкам

Благодаря сильному и яркому аромату кофе может стать помощником в быту — достаточно поставить небольшое блюдечко с зернами на полку холодильника, и никакие запахи не страшны!

Придать насыщенность духам

Кофейные зерна — один из ингредиентов парфюмера. Часто натуральный продукт добавляют в восточные пряные или древесные ароматы, чтобы придать пикантности. Кроме того, если использовать его в базовых нотах, запах духов будет более стойким.

Лучшее время

Первая половина дня — время, традиционное для употребления кофе. Ведь кофеин действует возбуждающе на нервную систему, сон может ухудшиться. Последний раз — за 6–6,5 часа до сна. Между приемами напитка должно пройти минимум 2 часа.

Сделать кожу мягче

Молотый кофе входит в состав множества скрабов. Его частички прекрасно отшелушивают и увлажняют кожу. Очень просто сделать скраб и в домашних условиях — нужно только смешать кофе с медом.

Лекарство малых доз

Кофеин — важнейший ингредиент в фармакологии. Он применяется в создании обезболивающих, а также лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний и в качестве стимулятора для нервной системы.

Благородство винтажа

Кофе используется в реставрации мебели. Нанеся гущу на дерево, его можно сделать на несколько тонов темнее и искусственно состарить, если такой эффект необходим.

Сохранить блеск любимой куртки

Кофе используется для восстановления кожаных изделий. Его нужно смешать с глицерином в равной пропорции и нанести на кожаную вещь — это предотвратит потрескивание и восстановит цвет. Но такой способ подходит только для темных вещей.

Шоколадный или цветочный?

Сейчас можно найти различные сорта зерен. Самые популярные — арабика и робуста. Первый отличается мягкостью и обволакивающим послевкусием, а второй — горьковатостью и резкостью. Страна происхождения влияет на вкус напитка. Например, в бразильском кофе чувствуются шоколадные или табачные ноты, в эфиопском — цветочные, а в колумбийском — ореховые. На степень проявленности вкуса влияет обжарка — если при светлой лучше ощущается многогранность вкуса, то в темной доминирует горечь.

Всю правду расскажет

Кофе стал и средством предсказаний. При дворе турецких султанов была популярна тассеография — гадание на кофейной гуще. Метод прост: после того, как человек допивает напиток, чашку переворачивают, ждут несколько минут, а потом «читают» изображения на стенках и донце.

Осьминог

Умный и хитрый обитатель глубин предупреждает: нужно проявить крайнюю осторожность!

Цветок

Если в чашке расцветают бутоны — значит, во всех сферах будет сопутствовать удача, в семейной жизни настанет гармония, да и здоровью точно ничего не угрожает.

Волна

Рисунок гущи вызывает ассоциации со штормящим морем? Хороший знак! Трудности, конечно, ждут, но в то же время есть все силы, чтобы встретить их стойко и непоколебимо.

Бабочка

Насекомое станет самым желанным для одиноких — она сулит новую любовь, которая совсем скоро придет.

Собака

Если видится этот символ — повезло! Вокруг только верные друзья, которые всегда подставят плечо и помогут в любой ситуации.

