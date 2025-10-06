Пять признаков, по которым можно отличить спелый инжир от испорченного

Инжир быстро портится и требует тщательного выбора. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам выбрать самый спелый и вкусный плод.

Внешний вид. Кожица инжира должна быть ровной, без трещин, плесени, сильных повреждений. Цвет фрукта зависит от сорта. Он также должен иметь равномерный оттенок.

Зрелость. Спелый инжир должен быть мягким, но не слишком. При лёгком нажатии он будет слегка пружинить.

Аромат. Качественный инжир обладает сладким и приятным запахом.

Вес. Спелый плод будет казаться тяжёлым для своего размера.

Хвостик. У свежего инжира он будет плотным, зелёного или коричневатого цвета.

