Что приготовить из вчерашней жареной картошки
Постоявшая в холодильнике жареная картошка — идеальная база для новых блюд. Из нее можно сделать сытные завтраки, легкие ужины и пикантные закуски. «Рамблер» поделится рецептами блюд, которые можно сделать из вчерашней жареной картошки.
1. Картофельный омлет с луком и сыром
Ингредиенты:
- жареная картошка — 250–300 г
- яйца — 3–4 шт.
- лук — ½ головки
- тертый сыр — 50–70 г
- молоко — 2 ст. ложки
- соль, перец — по вкусу
- сливочное масло — для жарки
Способ приготовления:
- В сковороде растопите масло, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистой корочки.
- Добавьте нарезанную жареную картошку, перемешайте.
- В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем, добавьте сыр и вылейте смесь в сковороду.
- Готовьте под крышкой восемь–десять минут на слабом огне, пока омлет не схватится.
2. Картофельные котлеты с зеленью
© iko636/iStock.com
Ингредиенты:
- жареная картошка — 400 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 2 ст. ложки
- зелень — по вкусу
- чеснок — 1 зубчик
- растительное масло — для жарки
Способ приготовления:
- Разомните картошку, добавьте яйцо, муку, мелко порезанную зелень и чеснок.
- Перемешайте до густой массы.
- Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на среднем огне с обеих сторон.
- Подавать можно со сметаной или грибным соусом.
Как правильно хранить картошку
3. Быстрая запеканка из картошки и колбасы
Ингредиенты:
- жареная картошка — 400 г
- колбаса или сосиски — 150 г
- лук — 1 шт.
- яйца — 2 шт.
- сметана — 3 ст. ложки
- сыр — 80–100 г
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Смажьте форму маслом, выложите слой картошки, сверху — обжаренный лук и кусочки колбасы.
- Взбейте яйца со сметаной, посолите, поперчите и залейте этой смесью содержимое формы.
- Посыпьте сыром и запекайте при 180 градусах около получаса, пока верх не станет золотистым.
4. Картофельные лепешки с начинкой
Ингредиенты:
- жареная картошка — 300 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 3 ст. ложки
- начинка (сыр, грибы, зелень, ветчина) — по вкусу
Способ приготовления:
- Картошку разомните, добавьте яйцо и муку, перемешайте до однородности.
- Сделайте лепешку, положите внутрь немного начинки и защипните края.
- Обжаривайте на растительном масле по три минуты с каждой стороны.
- Подавать можно и в холодном, и в горячем виде.
5. Теплый салат из картошки
Ингредиенты:
- жареная картошка — 250 г
- лук красный — ½ шт.
- соленые огурцы — 2 шт.
заправка:
- горчицы — 2 ч. ложки
- уксуса — 1 ч. ложка
- масло — 3 ст. ложки
- черный перец
- немного меда
Способ приготовления:
- Нарежьте картошку кубиками.
- Добавьте лук и огурцы.
- Смешайте ингредиенты для заправки.
- Полейте салат соусом, перемешайте и дайте настояться десять минут.
6. Картофельные вафли
© margouillatphotos/iStock.com
Ингредиенты:
- жареная картошка — 300 г
- яйца — 2 шт.
- мука — 2 ст. ложки
- сыр — 50 г
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Разомните картошку, добавьте яйца, муку и тертый сыр.
- Перемешайте до густой консистенции, чтобы масса держала форму.
- Разогрейте вафельницу, смажьте маслом и выложите по ложке теста на каждую форму.
- Выпекайте пять–семь минут, пока вафли не станут золотистыми и хрустящими.
- Подавайте с йогуртовым соусом, сметаной или авокадо-кремом.
7. Кесадилья с картошкой и сыром
© graphixel/iStock.com
Ингредиенты:
- жареная картошка — 200 г
- сыр (моцарелла, чеддер) — 100 г
- тесто для тортильи — 2 листа
- зеленый лук — по вкусу
- немного сливочного масла или масла для жарки
Способ приготовления:
- Картошку нарежьте мелко и обжарьте пару минут на сковороде с зеленым луком.
- Разложите ее на тортилью, посыпьте сыром и накройте второй лепешкой.
- Обжаривайте на сухой сковороде по две–три минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Готовую кесадилью разрежьте на треугольники и подавайте с соусом сальса, сметаной или томатным дипом.
Так, вчерашннюю жареную картошку можно смело назвать универсальным ингредиентом. Она прекрасно сочетается с яйцами, сыром, сметаной и овощами, и при этом всегда остается сытной основой.
