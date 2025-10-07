Что приготовить из вчерашней жареной картошки

Постоявшая в холодильнике жареная картошка — идеальная база для новых блюд. Из нее можно сделать сытные завтраки, легкие ужины и пикантные закуски. «‎Рамблер» поделится рецептами блюд, которые можно сделать из вчерашней жареной картошки.

Что приготовить из вчерашней жареной картошки
© Plateresca/iStock.com

1. Картофельный омлет с луком и сыром

Ингредиенты:

  • жареная картошка — 250–300 г
  • яйца — 3–4 шт.
  • лук — ½ головки
  • тертый сыр — 50–70 г
  • молоко — 2 ст. ложки
  • соль, перец — по вкусу
  • сливочное масло — для жарки

Способ приготовления:

  1. В сковороде растопите масло, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистой корочки.
  2. Добавьте нарезанную жареную картошку, перемешайте.
  3. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем, добавьте сыр и вылейте смесь в сковороду.
  4. Готовьте под крышкой восемь–десять минут на слабом огне, пока омлет не схватится.

2. Картофельные котлеты с зеленью

© iko636/iStock.com

Ингредиенты:

  • жареная картошка — 400 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 2 ст. ложки
  • зелень — по вкусу
  • чеснок — 1 зубчик
  • растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

  1. Разомните картошку, добавьте яйцо, муку, мелко порезанную зелень и чеснок.
  2. Перемешайте до густой массы.
  3. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на среднем огне с обеих сторон.
  4. Подавать можно со сметаной или грибным соусом.

3. Быстрая запеканка из картошки и колбасы

Ингредиенты:

  • жареная картошка — 400 г
  • колбаса или сосиски — 150 г
  • лук — 1 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • сметана — 3 ст. ложки
  • сыр — 80–100 г
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смажьте форму маслом, выложите слой картошки, сверху — обжаренный лук и кусочки колбасы.
  2. Взбейте яйца со сметаной, посолите, поперчите и залейте этой смесью содержимое формы.
  3. Посыпьте сыром и запекайте при 180 градусах около получаса, пока верх не станет золотистым.

4. Картофельные лепешки с начинкой

Ингредиенты:

  • жареная картошка — 300 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 3 ст. ложки
  • начинка (сыр, грибы, зелень, ветчина) — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картошку разомните, добавьте яйцо и муку, перемешайте до однородности.
  2. Сделайте лепешку, положите внутрь немного начинки и защипните края.
  3. Обжаривайте на растительном масле по три минуты с каждой стороны.
  4. Подавать можно и в холодном, и в горячем виде.

5. Теплый салат из картошки

Ингредиенты:

  • жареная картошка — 250 г
  • лук красный — ½ шт.
  • соленые огурцы — 2 шт.

заправка:

  • горчицы — 2 ч. ложки
  • уксуса — 1 ч. ложка
  • масло — 3 ст. ложки
  • черный перец
  • немного меда

Способ приготовления:

  1. Нарежьте картошку кубиками.
  2. Добавьте лук и огурцы.
  3. Смешайте ингредиенты для заправки.
  4. Полейте салат соусом, перемешайте и дайте настояться десять минут.

6. Картофельные вафли

© margouillatphotos/iStock.com

Ингредиенты:

  • жареная картошка — 300 г
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 2 ст. ложки
  • сыр — 50 г
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разомните картошку, добавьте яйца, муку и тертый сыр.
  2. Перемешайте до густой консистенции, чтобы масса держала форму.
  3. Разогрейте вафельницу, смажьте маслом и выложите по ложке теста на каждую форму.
  4. Выпекайте пять–семь минут, пока вафли не станут золотистыми и хрустящими.
  5. Подавайте с йогуртовым соусом, сметаной или авокадо-кремом.

7. Кесадилья с картошкой и сыром

© graphixel/iStock.com

Ингредиенты:

  • жареная картошка — 200 г
  • сыр (моцарелла, чеддер) — 100 г
  • тесто для тортильи — 2 листа
  • зеленый лук — по вкусу
  • немного сливочного масла или масла для жарки

Способ приготовления:

  1. Картошку нарежьте мелко и обжарьте пару минут на сковороде с зеленым луком.
  2. Разложите ее на тортилью, посыпьте сыром и накройте второй лепешкой.
  3. Обжаривайте на сухой сковороде по две–три минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  4. Готовую кесадилью разрежьте на треугольники и подавайте с соусом сальса, сметаной или томатным дипом.

Так, вчерашннюю жареную картошку можно смело назвать универсальным ингредиентом. Она прекрасно сочетается с яйцами, сыром, сметаной и овощами, и при этом всегда остается сытной основой.

