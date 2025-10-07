Что приготовить из вчерашней жареной картошки

Постоявшая в холодильнике жареная картошка — идеальная база для новых блюд. Из нее можно сделать сытные завтраки, легкие ужины и пикантные закуски. «‎Рамблер» поделится рецептами блюд, которые можно сделать из вчерашней жареной картошки.

© Plateresca/iStock.com

1. Картофельный омлет с луком и сыром

Ингредиенты:

жареная картошка — 250–300 г

яйца — 3–4 шт.

лук — ½ головки

тертый сыр — 50–70 г

молоко — 2 ст. ложки

соль, перец — по вкусу

сливочное масло — для жарки

Способ приготовления:

В сковороде растопите масло, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистой корочки. Добавьте нарезанную жареную картошку, перемешайте. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем, добавьте сыр и вылейте смесь в сковороду. Готовьте под крышкой восемь–десять минут на слабом огне, пока омлет не схватится.

2. Картофельные котлеты с зеленью

© iko636/iStock.com

Ингредиенты:

жареная картошка — 400 г

яйцо — 1 шт.

мука — 2 ст. ложки

зелень — по вкусу

чеснок — 1 зубчик

растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

Разомните картошку, добавьте яйцо, муку, мелко порезанную зелень и чеснок. Перемешайте до густой массы. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на среднем огне с обеих сторон. Подавать можно со сметаной или грибным соусом.

Как правильно хранить картошку

3. Быстрая запеканка из картошки и колбасы

Ингредиенты:

жареная картошка — 400 г

колбаса или сосиски — 150 г

лук — 1 шт.

яйца — 2 шт.

сметана — 3 ст. ложки

сыр — 80–100 г

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Смажьте форму маслом, выложите слой картошки, сверху — обжаренный лук и кусочки колбасы. Взбейте яйца со сметаной, посолите, поперчите и залейте этой смесью содержимое формы. Посыпьте сыром и запекайте при 180 градусах около получаса, пока верх не станет золотистым.

4. Картофельные лепешки с начинкой

Ингредиенты:

жареная картошка — 300 г

яйцо — 1 шт.

мука — 3 ст. ложки

начинка (сыр, грибы, зелень, ветчина) — по вкусу

Способ приготовления:

Картошку разомните, добавьте яйцо и муку, перемешайте до однородности. Сделайте лепешку, положите внутрь немного начинки и защипните края. Обжаривайте на растительном масле по три минуты с каждой стороны. Подавать можно и в холодном, и в горячем виде.

5. Теплый салат из картошки

Ингредиенты:

жареная картошка — 250 г

лук красный — ½ шт.

соленые огурцы — 2 шт.

заправка:

горчицы — 2 ч. ложки

уксуса — 1 ч. ложка

масло — 3 ст. ложки

черный перец

немного меда

Способ приготовления:

Нарежьте картошку кубиками. Добавьте лук и огурцы. Смешайте ингредиенты для заправки. Полейте салат соусом, перемешайте и дайте настояться десять минут.

6. Картофельные вафли

© margouillatphotos/iStock.com

Ингредиенты:

жареная картошка — 300 г

яйца — 2 шт.

мука — 2 ст. ложки

сыр — 50 г

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разомните картошку, добавьте яйца, муку и тертый сыр. Перемешайте до густой консистенции, чтобы масса держала форму. Разогрейте вафельницу, смажьте маслом и выложите по ложке теста на каждую форму. Выпекайте пять–семь минут, пока вафли не станут золотистыми и хрустящими. Подавайте с йогуртовым соусом, сметаной или авокадо-кремом.

7. Кесадилья с картошкой и сыром

© graphixel/iStock.com

Ингредиенты:

жареная картошка — 200 г

сыр (моцарелла, чеддер) — 100 г

тесто для тортильи — 2 листа

зеленый лук — по вкусу

немного сливочного масла или масла для жарки

Способ приготовления:

Картошку нарежьте мелко и обжарьте пару минут на сковороде с зеленым луком. Разложите ее на тортилью, посыпьте сыром и накройте второй лепешкой. Обжаривайте на сухой сковороде по две–три минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовую кесадилью разрежьте на треугольники и подавайте с соусом сальса, сметаной или томатным дипом.

Так, вчерашннюю жареную картошку можно смело назвать универсальным ингредиентом. Она прекрасно сочетается с яйцами, сыром, сметаной и овощами, и при этом всегда остается сытной основой.

Ранее мы писали, что добавить в воду для варки картошки, чтобы она не развалилась.