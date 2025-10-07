Простейший секрет картофельного пюре

Картошка настолько давно вошла в наш рацион, что ее можно считать основным гарниром на российском столе. Но давайте вспомним, сколько раз вместе пюре у вас получалась странная клейкая масса? Кулинары нашли способ, из-за которого вам больше это не грозит, как пишет автор канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой». А решение очень простое: нужно отказаться от сливочного масла и заменить его оливковым. Шеф-повара считают, что это делает структуру воздушной и добавляет во вкус необычные нотки. Оливковое масло наполнено полезными жирами, которые поддерживают работу сердца и сосудов. Оно не высыхает и не превращает в комки после остывания.

© ГлагоL

Чтобы получить ту самую «пушистую» картошку, ее нужно отварить до готовности, не полностью слить воду. Затем размять толкушкой и добавить секретный ингредиент — оливковое масло. Для более яркого вкуса можно приправить все чесноком или лимонным соком. А к пюре отлично подойдут невероятные тефтели по рецепту «ГлагоL». Они быстро готовятся и с такой же скоростью разлетаются за столом.