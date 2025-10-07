Как заготовить компот из сливы дома

Заходишь на балкон, а там вместо вчерашнего урожая одна плесень осталась. Так его много наросло, что уже не знаешь, куда деть. Автор канала «Блогерство на пенсии» предлагает элементарный рецепт компота, который придется по душе каждому.

© ГлагоL

Для начала почистим банки от всякой гадости и подержим их над паром минут 15. Сливы выбираем самые целые и сочные, моем и укладываем в банку примерно на треть. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем еще минут на 20. Дальше сливаем воду и добавляем полтора стакана сахара на три литра заготовки. Можно использовать сахарозаменитель или вообще ничего не класть, но тогда будет очень кисло. А потом доводим смесь до кипения и разливаем по банкам, накрываем полотенцем и ждем полного остывания. Таким компотом можно дополнить любой обед. К тому же, он улучшит ваше пищеварение и даст возможность забыть обо всех проблемах с ЖКТ. Ранее «ГлагоL» предлагал рецепт классической шарлотки, которая получится даже у ребенка. А еще это дополнительный способ перевести огромный урожай яблок.