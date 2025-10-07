Какие продукты нельзя замораживать

Заморозка помогает замедлить порчу продуктов, сократить количество отходов и сэкономить деньги. Однако так делать можно не с любой пищей. Вот что ни в коем случае нельзя хранить в морозильной камере.

Салат из овощей. Из-за холода огурцы, салат, сельдерей станут мягкими и рыхлыми. Замораживать их имеет смысл разве что для смузи.

Цитрусовые. Вы можете их поместить в морозилку, чтобы потом использовать в смузи, или заморозить их сок в формочках для льда.

Йогурт и сметана. Эти молочные продукты содержат больше влаги, чем жира. В результате после размораживания у них будет зернистая текстура и они станут невкусными.

Сыры ручной работы. Замораживание повреждает текстуру бри, голубого сыра, таледжио. Кроме того, низкие температуры дезактивируют полезные микробы и ферменты, которые придают вкус изысканным сырам. При этом некоторые твёрдые и полутвёрдые сыры с относительно низким содержанием влаги (пармезан, пекорино, блочный чеддер, маловлажная частично обезжиренная моцарелла) могут хорошо замораживаться, если они правильно запечатаны. Чем ниже влажность сыра, тем меньше вы заметите разницу. По возможности давайте разморозиться твёрдым сырам в холодильнике в течение как минимум нескольких дней перед употреблением: это улучшит текстуру и позволит влаге равномерно распределиться по продукту.

Яйца в скорлупе. Если хотите заморозить яйца, то выньте их из скорлупы, взбейте до объединения белка и желтка и заморозьте в герметичных контейнерах. Перед использованием разморозьте их в течение ночи в холодильнике.

Размороженное мясо и морепродукты. Лучше их не замораживать повторно, так как это может сделать продукты сухими и неприятными на вкус после приготовления.

Сырой или варёный картофель. После разморозки сырая картошка станет мягкой, водянистой, а варёная будет не такой вкусной.

Консервы. Влага в продуктах при отрицательных температурах расширяется, поэтому герметичность банки может быть повреждена. Это может сделать консервы небезопасными для употребления в пищу.

