Сало в шоколаде: странный, но удивительно вкусный десерт
Что получится, если соединить несочетаемые продукты? Неожиданно вкусный десерт. Сало в шоколаде ломает стереотипы: сначала вы чувствуете плотную горечь темного шоколада, затем легкую соленость и нежный жирный вкус сала. «Рамблер» поделится двумя рецептами приготовления этой необычной сладости.
Для этого блюда важно подобрать правильное сало. Оно должно быть тонким, без мясных прожилок, с плотной, но не жесткой текстурой. Подойдет свежее или слегка подкопченное сало, вымоченное в молоке, чтобы убрать лишнюю соль.
Шоколад лучше брать темный, 70–80 процентов какао, без ароматизаторов и добавок. Молочный шоколад слишком сладкий и «перебивает» вкус. Идеально, если вы добавите немного чили или морской соли — тогда вкус сала в шоколаде получится глубоким, с пикантной ноткой.
Классический вариант
Ингредиенты:
- свежесоленое сало — 200 г
- темный шоколад (70–80%) — 150 г
- мед — 1 ч. ложка
- какао-масло или сливочное масло — 20 г
- щепотка морской соли
- по желанию — перец чили на кончике ножа
Способ приготовления:
- Сало очистите от соли и нарежьте тонкими брусочками толщиной около 1 см.
- Выложите кусочки на бумагу и поставьте в морозилку на 20 минут — холодное сало легче обмакивать в шоколад.
- Тем временем растопите шоколад на водяной бане вместе с медом и кусочком какао-масла до однородной массы. Если хотите — добавьте щепотку чили или крупной соли.
- Достаньте сало, быстро обмакните каждый кусочек в теплый шоколад и разложите на пергаменте. Поставьте в холодильник минимум на час.
- Готовое «сало в шоколаде» подают охлажденным, как конфеты. Вкус — солоновато-шоколадный, с легким сливочным послевкусием.
Вариант для гурманов
Ингредиенты:
- копченое сало без прожилок — 150 г
- темный шоколад (85%) — 100 г
- коньяк — 1 ст. ложка
- свежемолотый перец — щепотка
- цедра апельсина — ½ ч. ложки
- крупная морская соль — для подачи
Способ приготовления:
- Сало нарежьте длинными тонкими ломтиками.
- Шоколад растопите на водяной бане, добавьте коньяк и цедру апельсина — получится густая блестящая глазурь с ароматом цитруса.
- Каждый ломтик сала обмакните в шоколад, аккуратно встряхните лишнее и выложите на решетку или пергамент.
- Когда глазурь застынет, посыпьте крупной морской солью и молотым перцем.
- Подавать можно как холодную закуску к красному вину или портвейну. Вкус — сложный, с дымком, сладостью и горькой цитрусовой нотой.
Советы и вариации
Если вы не хотите использовать настоящее сало, можно заменить его масляным кремом или фисташковой пастой — получится десертная версия без мяса. А для остроты в шоколад добавьте каплю соуса табаско или щепотку копченой паприки.
Иногда вместо обмакивания делают «начинку». Мягкое сало взбивают с шоколадом, заливают в форму и охлаждают, как трюфельную массу.
