Сало в шоколаде: странный, но удивительно вкусный десерт

Что получится, если соединить несочетаемые продукты? Неожиданно вкусный десерт. Сало в шоколаде ломает стереотипы: сначала вы чувствуете плотную горечь темного шоколада, затем легкую соленость и нежный жирный вкус сала. «‎Рамблер» поделится двумя рецептами приготовления этой необычной сладости.

Для этого блюда важно подобрать правильное сало. Оно должно быть тонким, без мясных прожилок, с плотной, но не жесткой текстурой. Подойдет свежее или слегка подкопченное сало, вымоченное в молоке, чтобы убрать лишнюю соль.

Шоколад лучше брать темный, 70–80 процентов какао, без ароматизаторов и добавок. Молочный шоколад слишком сладкий и «перебивает» вкус. Идеально, если вы добавите немного чили или морской соли — тогда вкус сала в шоколаде получится глубоким, с пикантной ноткой.

Классический вариант

Ингредиенты:

свежесоленое сало — 200 г

темный шоколад (70–80%) — 150 г

мед — 1 ч. ложка

какао-масло или сливочное масло — 20 г

щепотка морской соли

по желанию — перец чили на кончике ножа

Способ приготовления:

Сало очистите от соли и нарежьте тонкими брусочками толщиной около 1 см. Выложите кусочки на бумагу и поставьте в морозилку на 20 минут — холодное сало легче обмакивать в шоколад. Тем временем растопите шоколад на водяной бане вместе с медом и кусочком какао-масла до однородной массы. Если хотите — добавьте щепотку чили или крупной соли. Достаньте сало, быстро обмакните каждый кусочек в теплый шоколад и разложите на пергаменте. Поставьте в холодильник минимум на час. Готовое «сало в шоколаде» подают охлажденным, как конфеты. Вкус — солоновато-шоколадный, с легким сливочным послевкусием.

Вариант для гурманов

Ингредиенты:

копченое сало без прожилок — 150 г

темный шоколад (85%) — 100 г

коньяк — 1 ст. ложка

свежемолотый перец — щепотка

цедра апельсина — ½ ч. ложки

крупная морская соль — для подачи

Способ приготовления:

Сало нарежьте длинными тонкими ломтиками. Шоколад растопите на водяной бане, добавьте коньяк и цедру апельсина — получится густая блестящая глазурь с ароматом цитруса. Каждый ломтик сала обмакните в шоколад, аккуратно встряхните лишнее и выложите на решетку или пергамент. Когда глазурь застынет, посыпьте крупной морской солью и молотым перцем. Подавать можно как холодную закуску к красному вину или портвейну. Вкус — сложный, с дымком, сладостью и горькой цитрусовой нотой.

Советы и вариации

Если вы не хотите использовать настоящее сало, можно заменить его масляным кремом или фисташковой пастой — получится десертная версия без мяса. А для остроты в шоколад добавьте каплю соуса табаско или щепотку копченой паприки.

Иногда вместо обмакивания делают «начинку». Мягкое сало взбивают с шоколадом, заливают в форму и охлаждают, как трюфельную массу.

