Семь важных советов, как правильно заморозить продукты

Заморозка — самый простой способ сохранить летний вкус урожая до весны. Но чтобы зимой доставать из морозилки ароматные ягоды, сочные овощи и полезные заготовки, важно делать все по правилам. Мы собрали работающие рекомендации, которые сэкономят деньги, время и нервы.

© globallookpress

Готовьте продукт к морозилке

Мойте, перебирайте, обсушивайте досуха. У овощей удаляйте кожуру и сердцевины, у мяса — лишний жир и кости, у рыбы — внутренности и чешую. Большинство овощей перед заморозкой хорошо бланшировать: 2–4 минуты держать в кипятке и сразу отправлять в ледяную воду. Это сохраняет цвет, вкус и витамины, а еще останавливает ферменты, из-за которых продукт теряет структуру после заморозки.

Отмеряйте порционно

Делите на порции, которые реально используете за раз. Фасуйте по 300–500 г для гарнира, по 150–200 г для соусов и супов, ягоды — по стакану. Мясо и фарш раскладывайте тонкими «плитками» в пакетах, выпуская воздух и разравнивая ладонью. Плоские пакеты быстрее промерзают и занимают меньше места.

Упаковка — половина успеха

Главный враг в морозилке — морозный ожог из-за воздуха и пересыхания. Используйте плотные пакеты с застежкой, контейнеры для заморозки, вакуум или двойную упаковку, а вот стекло оставьте для холодильника. Если берете контейнер, оставляйте немного свободного места под расширение продукта при кристаллизации.

Замораживайте быстро

Чем быстрее продукт «схватится», тем мельче кристаллы льда и тем лучше сохранится текстура. Включайте режим интенсивной заморозки, раскладывайте пакеты тонким слоем, не перегружайте камеру за один раз. Ягоды и пельмени сначала заморозьте россыпью на подносе, а потом пересыпьте в пакет. Так они не слипнутся в монолит.

Подписи и сроки — не формальность

Каждой заготовке — ярлык с названием и датой. Придерживайтесь усредненных сроков хранения: ягоды и овощи — до 8–12 месяцев. Мясо и птица кусками — 6–10 месяцев, фарш — до 3–4. Рыба — 3–6. Хлеб — до 3. Готовая еда и бульоны — 2–3. Работает правило «первым положил — первым использовал».

Держите правильную температуру и порядок

Оптимум — не выше минус 18°C. Не оставляйте дверь открытой надолго, не ставьте теплые емкости прямо к стенке морозилки. Разведите «районы»: сырое мясо и рыба — ниже, овощи и фрукты — выше, готовые блюда и выпечка — на середине. Это снижает риски смешивания перекрестных запахов и хранит вкус.

Размораживайте безопасно

Лучший способ — в холодильнике при плюс 4°C. Быстрее — на нижней полке в дуршлаге или в микроволновке на режиме разморозки, сразу переходя к готовке. Повторно не замораживайте полностью оттаявший продукт, если он не прошел термическую обработку. Исключения — хлеб, сырой листовой шпинат, ягоды для смузи, которые можно использовать прямо из морозилки.

Подсказки на каждый день

Зелень рубите и замораживайте в масле или воде в формах для льда. Получатся порционные кубики для супа и пасты. Бананы, манго, дыню режьте кубиками и замораживайте для смузи без сахара и льда.

Бульоны разливайте тонким слоем в пакетах. Положили «плитку» — и суп уже наполовину готов. Сыры подходят не все. Твердые лучше натереть, мягкие после морозилки меняют текстуру и годятся только для запекания.

Не все продукты дружат с холодом. Салатные листья, огурцы, помидоры, отварные яйца после морозилки становятся водянистыми. Их лучше заготовить в виде соуса, лечо или готового соуса-пассаты.