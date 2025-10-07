Рецепт домашней запеканки из тыквы и творога: видео
Эта запеканка получается особенно нежной за счет двух слоев: тыквенного и творожного. Готовится просто, получается сочно и ароматно, особенно если не пожалеть цедры апельсина.
Что понадобится:
Для тыквенного слоя:
- Тыква – 400 г
- Сметана 10% – 50 г
- Яйца – 2 шт.
- Цедра апельсина – 1 ч. л.
- Соль – ⅓ ч. л.
- Манка – 2 ст. л.
- Сахар – 50 г
Для творожного слоя:
- Творог мягкий 5% – 400 г
- Сметана 10% – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Манка – 2 ст. л.
- Сахар – 50 г
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Соль – ⅓ ч. л.
Как готовить:
- Тыкву очистите, нарежьте и запеките до мягкости. Пробейте блендером вместе со сметаной, яйцами, сахаром, манкой, солью и апельсиновой цедрой.
- Отдельно соедините все ингредиенты для творожного слоя – просто перемешайте венчиком или тоже пробейте блендером.
- В форму, смазанную маслом, сначала вылейте тыквенную массу, затем творожную.
- Выпекайте при 180 °C около 45 минут. Остудите, нарежьте и подавайте. Запеканка получается вкусно как теплой, так и охлажденной.
Подробнее о том, как приготовить такую запеканку, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.