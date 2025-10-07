Рецепт домашней запеканки из тыквы и творога: видео

Стелла Шмель

Эта запеканка получается особенно нежной за счет двух слоев: тыквенного и творожного. Готовится просто, получается сочно и ароматно, особенно если не пожалеть цедры апельсина.

Что понадобится:

Для тыквенного слоя:

  • Тыква – 400 г
  • Сметана 10% – 50 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Цедра апельсина – 1 ч. л.
  • Соль – ⅓ ч. л.
  • Манка – 2 ст. л.
  • Сахар – 50 г

Для творожного слоя:

  • Творог мягкий 5% – 400 г
  • Сметана 10% – 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Манка – 2 ст. л.
  • Сахар – 50 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Соль – ⅓ ч. л.

Как готовить:

  1. Тыкву очистите, нарежьте и запеките до мягкости. Пробейте блендером вместе со сметаной, яйцами, сахаром, манкой, солью и апельсиновой цедрой.
  2. Отдельно соедините все ингредиенты для творожного слоя – просто перемешайте венчиком или тоже пробейте блендером.
  3. В форму, смазанную маслом, сначала вылейте тыквенную массу, затем творожную.
  4. Выпекайте при 180 °C около 45 минут. Остудите, нарежьте и подавайте. Запеканка получается вкусно как теплой, так и охлажденной.

Подробнее о том, как приготовить такую запеканку, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.