Эта запеканка получается особенно нежной за счет двух слоев: тыквенного и творожного. Готовится просто, получается сочно и ароматно, особенно если не пожалеть цедры апельсина.

Что понадобится:

Для тыквенного слоя:

Тыква – 400 г

Сметана 10% – 50 г

Яйца – 2 шт.

Цедра апельсина – 1 ч. л.

Соль – ⅓ ч. л.

Манка – 2 ст. л.

Сахар – 50 г

Для творожного слоя:

Творог мягкий 5% – 400 г

Сметана 10% – 100 г

Яйца – 2 шт.

Манка – 2 ст. л.

Сахар – 50 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Соль – ⅓ ч. л.

Как готовить:

Тыкву очистите, нарежьте и запеките до мягкости. Пробейте блендером вместе со сметаной, яйцами, сахаром, манкой, солью и апельсиновой цедрой. Отдельно соедините все ингредиенты для творожного слоя – просто перемешайте венчиком или тоже пробейте блендером. В форму, смазанную маслом, сначала вылейте тыквенную массу, затем творожную. Выпекайте при 180 °C около 45 минут. Остудите, нарежьте и подавайте. Запеканка получается вкусно как теплой, так и охлажденной.

Подробнее о том, как приготовить такую запеканку, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.