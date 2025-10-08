Лучшие рецепты мяса и рыбы, приготовленных методом су-вид

Су-вид: что за метод приготовления, пошаговые рецепты мяса и рыбы
Блюда получаются невероятно сочными и нежными.
Слово су-вид звучит необычно и по-ресторанному, но на самом деле это один из самых простых способов готовки. Мясо получается сочным, рыба — нежной, а овощи сохраняют свою текстуру.
Для приготовления необходимо положить мясо или рыбу без костей в зип-пакет и удалить из него воздух с помощью вакуумного упаковщика. Далее загрузить пакет с продуктом в подогретую воду. Поддерживать идеальную температуру поможет термостат — прибор-нагреватель.
Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:
«Раскрою секреты приготовления по технологии су-вид и поделюсь самыми ароматными рецептами».
Какое мясо подойдёт для приготовления методом су-вид?
Для су-вида хорошо подойдут порционные куски птицы — филе или грудка целиком, а также коллагеновые части говядины — щёчки или грудинка. За счёт постоянной температуры и длительного времени приготовления весь коллаген расщепляется до желатина — мясо получается нежным и распадается на волокна. А поскольку блюдо готовится в собственном соку, оно будет ещё и сочным, и насыщенным по вкусу.
Чем крупнее кусок, тем больше времени нужно заложить на его приготовление. Например, полуторакилограммовый чак ролл (подлопаточный отруб говядины) будет готовиться при 62-65°С от 16 до 24 часов.
Специи и маринады
Для приготовления блюд по технологии су-вид используются лёгкие специи: смесь морской соли с сушёным чесноком, тимьяном и орегано. В качестве приправы можно также положить цельные травы. Лёгкие травяные маринады обычно применяют для говядины и свинины, в то время как для рыбного филе преимущественно используется солевой раствор для вымачивания перед готовкой. Он делает текстуру продуктов более сочной и нежной.
При длительном приготовлении красного мяса сложные приправы и соусы теряют вкус и аромат, поэтому чаще всего в су-виде их не применяют.
Чтобы вернуть мясу румяную корочку, достаточно обжарить продукт в масле после приготовления в вакууме.
Этапы приготовления по методу су-вид
Для приготовления блюд по технологии су-вид понадобится:
- погружной или стационарный термостат — прибор-нагреватель;
- зип-пакеты;
- вакуумный упаковщик;
- ёмкость для нагревания — например, кастрюлька.
- Начните с подготовки ингредиентов: приправьте их и поместите в зип-пакет. Чтобы удалить воздух, воспользуйтесь вакууматором.
- Налейте в кастрюлю воду и поставьте на огонь. Нагревайте, контролируя температуру термометром. Как только вода достигнет нужного значения, указанного в рецепте, уменьшите нагрев до минимума. В процессе приготовления важно следить за температурой, проверяя её каждые три-пять минут. Если вода остывает, слегка увеличьте огонь, а если становится слишком горячей, то снимите кастрюлю с плиты или добавьте немного холодной.
- Погрузите пакет в воду. При необходимости придавите его тарелкой или кружкой, чтобы он не всплывал. Готовьте необходимое по рецепту время, затем извлеките продукт, обсушите и при желании обжарьте до румяной корочки перед подачей.
Несколько советов
- Подбирайте пакет под размер продукта. Убедитесь, что ваш стейк, куриная грудка или рыба свободно помещаются в пакет и после упаковки остаётся место для застёжки. Объём упаковки составляет 0,5-1,5 литра.
- Следите, чтобы пакет полностью был в воде, в том числе застёжка и верхняя часть. В ином случае прибор может считывать температуру некорректно.
- Не перегружайте ёмкость. Не кладите слишком много пакетов сразу, чтобы вода могла свободно циркулировать вокруг каждого и равномерно их прогревать.
- Если у вас нет вакууматора, воспользуйтесь методом вытеснения воды: опустите пакет с продуктом в миску или кастрюлю с водой, оставив верх открытым. Вода вытолкнет воздух, после чего можно закрыть пакет, когда жидкость почти достигнет застёжки.
Рецепты
Куриная грудка
Порции: 2-4
КБЖУ на 100 г
Калории: 121,63 ккал
Белки: 23,34 г
Жиры: 2,98 г
Углеводы: 0,4 г
Ингредиенты:
- куриные грудки без кожи и костей — 2 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- сухие специи (чеснок, лимонная цедра, тимьян, розмарин, порошок карри) — по вкусу.
Способ приготовления
- Помойте филе и обсушите.
- Посолите и поперчите грудку, добавьте масло и приправы.
- Поместите филе в зип-пакет и запечатайте в вакууматоре.
- Установите температуру на термостате на 65°С, прогрейте воду.
- Поместите пакет с грудкой в ёмкость и готовьте час.
- По истечении времени достаньте куриное филе и при желании обжарьте две-три минуты, чтобы получить румяную корочку.
Готовую грудку можно нарезать и использовать для тостов, супов и салатов.
Лосось терияки
Порции: 4
КБЖУ на 100 г
Калории: 139,14 ккал
Белки: 16,09 г
Жиры: 5,01 г
Углеводы: 6,41 г
Ингредиенты:
- филе лосося — 4 шт. (примерно 180-200 г каждое);
- соус терияки — 50 мл;
- вода — 50 мл;
- коричневый сахар — 2 ст. л.;
- рисовый уксус — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь — 10 г;
- зелёный лук, кунжут — для подачи.
Способ приготовления
- Помойте филе лосося, обсушите и положите каждый кусочек в отдельный пакет.
- Смешайте соус терияки, воду, сахар и уксус. Разделите маринад между пакетами с лососем, добавьте чеснок и имбирь.
- Запакуйте зип-пакеты в вакууматоре.
- Установите температуру на термостате на 50-54°С. Поместите пакеты в ёмкость с прогретой водой: на 40 минут, если лосось свежий, и на 70 минут, если филе замороженное.
- По окончании приготовления можно обтереть излишки маринада бумажной салфеткой, а само филе обжарить на сковороде.
Подавайте с лапшой и овощным гарниром.
Говяжьи щёчки су-вид
Порции: 4
КБЖУ на 100 г
Калории: 100,09 ккал
Белки: 11,58 г
Жиры: 5,45 г
Углеводы: 1,95 г
Ингредиенты:
- говяжьи щёчки — 800 г;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- лавровый лист — 1 шт.;
- тимьян свежий — 2 веточки;
- красное сухое вино — 150 мл;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Уберите у говяжьих щёчек плёнки и твёрдые жилки. Посолите, поперчите, слегка сбрызните оливковым маслом.
- Очистите морковь, сельдерей и лук, нарежьте крупными кусками. Чеснок раздавите.
- Положите в пакет для су-вида щёчки, овощи, лавровый лист, тимьян и вино. Завакуумируйте.
- Установите на термостате су-вида температуру на 85°C, погрузите пакет в кастрюлю и оставьте готовиться на восемь часов.
- Достаньте щёчки из пакета, сохраните жидкость для соуса.
- Быстро обжарьте мясо на сильном огне или гриле для карамелизации.
- Процедите жидкость из пакета в сотейник. Уварите до густоты на 50%. При желании добавьте немного сливочного масла.
- Полейте щёчки соусом перед подачей.
Подавайте мясо с картофельным пюре.