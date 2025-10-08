Секрет рубинового борща: что вы делаете не так

Так обидно становится, когда стоишь несколько часов над борщом, уже буквально слезы свои в бульон льешь. А результата все равно никакого — ни цвета, ни вкуса. Попробуйте немного поменять технологию, как предлагает это сделать автор канала «В саду у Валентинки».

Во-первых, зажарку для борща не жарят, хотя по названию точно не скажешь. Ее нужно медленно, с заботой и терпением, томить на слабом огоньке. Обжаривают только в самом начале, а потом льют воду или бульон. А лук с морковкой вообще закидывайте в самом конце, чтобы они не покраснели от свеклы.

Томатную пасту тоже лучше не в сам борщ кидать, а именно в зажарку. Так свекла пропитается вкусом и станет еще ярче. Можно немного сахара сыпнуть, чтобы овощи стали ароматнее. А вот красить борщ зажаркой нужно вообще в самом конце. Пять минут до выключения — в бой идет свекла. Вот тогда цвет станет таким, что вы его уже не забудете. Ранее «ГлагоL» предлагал рецепт пирожков, у которых тесто поднимает за пять минут. Ну как же вкусно они дополнят обед с борщом и в пост, и в будний день.