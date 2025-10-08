Какую муку лучше не покупать

Идеально белая мука часто оказывается продуктом химической обработки. Особенно это касается товаров европейского производства — иностранные поставщики поняли, что мы можем простить не лучшее качество, если упаковка красивая. В муку здесь часто добавляют броматы, которые запрещены в России. При этом, и отечественные поставщики могут использовать другие опасные вещества, о которых пишет автор канала «Всегда вкусно». Для отбеливания муки могут использовать сразу несколько добавок:

© ГлагоL

Бензоилпероксид (Е928) — канцероген;

персульфат аммония (Е923) — вызывает аллергии;

аллоксан — токсичен для поджелудочной железы;

диоксид хлора (Е926) — потенциально опасен.

После проверки Роскачеством, обнаружили сразу несколько небезопасных марок муки, от покупки которых лучше воздержаться:

«Рязаночка» — низкое содержание клейковины (28%);

«Секрет хозяюшки» — подозрительная белизна;

«Алейка» — прогорклые жиры;

Nordic — избыток аскорбиновой кислоты.

Среди безопасных производителей оказались: «Макфа», «Старооскольская», «Селяночка», «Ситно». Они не отличаются подозрительной белизной и не содержат вредных добавок.

Для того, чтобы быть спокойным за свое здоровье, выбирайте муку естественного цвета, не гонитесь за белизной. Один из лучших вариантов — готовить домашнюю муку грубого помола. Это гарантирует отсутствие химических добавок.

Ранее «ГлагоL» рассказывал о продуктах, которые защитят вас от гипертонии. Ими оказались обычные бобовые: фасоль, горох и чечевица.