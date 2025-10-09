Как приготовить лазанью: пошаговый рецепт
Лазанья — сытная слоеная запеканка из пасты, мясного рагу и соуса бешамель — один из главных символов итальянской кухни, известный еще со Средних веков. В классической лазанье не так много ингредиентов, и приготовить ее на домашней кухне совсем несложно. «Лента.ру» приводит пошаговый рецепт.
Лазанья: что это такое
Согласно классическому рецепту, лазанья состоит из трех главных элементов:
- листов пасты;
- мясного фарша;
- соуса бешамель.
Найти листовую пасту для лазаньи можно в магазине или на маркетплейсах.
Лучше выбирать пасту из твердых сортов пшеницы: такие листы не разварятся в кашу при запекании, будут держать форму и при нарезании лазаньи.
Но приготовить листы для лазаньи дома совсем несложно.
Как приготовить листы для лазаньи: рецепты
На севере и на юге Италии пасту для лазаньи готовят по-разному: классическим вариантом для северян является паста на куриных яйцах и муке. А южане предпочитают рецепт на манной крупе и воде.
Домашняя паста для лазаньи по-северному
Тесто по этому рецепту получается эластичное, прочное и вкусное, оно не разваривается и идеально впитывает соус.
Ингредиенты:
- пшеничная мука высшего сорта — 300 граммов;
- крупные куриные яйца — 3 штуки;
- оливковое масло extra virgin — 1 чайная ложка;
- cоль — по вкусу.
Как приготовить
- Насыпьте горку муки на стол. Сделайте в центре углубление. Разбейте в него яйца, добавьте оливковое масло и соль.
- Вилкой аккуратно взбейте яйца, постепенно подхватывая муку с внутренних стенок углубления. Продолжайте, пока смесь не станет достаточно густой, чтобы ее можно было месить руками.
- Начните замешивать тесто руками, постепенно используя всю муку. Тесто будет крошиться, но не добавляйте воду — продолжайте месить.
- Тщательно перемешивайте тесто руками не менее 10 минут, чтобы добиться абсолютно гладкой, однородной и упругой консистенции. Если тесто липнет к рукам, подпылите его мукой. Если слишком тугое и сухое, смочите руки водой и продолжайте месить.
- Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку или накройте миской и оставьте при комнатной температуре на полчаса-час. Это важный этап, который не стоит пропускать: тесто будет легче раскатывать.
- Разделите отдохнувшее тесто на три-четыре части. Пока работаете с одной частью, остальные держите под пленкой, чтобы они не засохли.
- Раскатайте каждый кусок в пласт толщиной около 1-1,5 миллиметра. Присыпайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к столу. Лучше использовать специальную машинку, в которой с помощью режимов — с самого толстого и до самого тонкого — можно раскатать тесто идеально. Но многие запросто обходятся и обычной скалкой.
Домашняя паста для лазаньи по-южному
Ингредиенты:
- манная крупа из твердых сортов пшеницы — 200 граммов;
- теплая вода — 100 миллилитров;
- соль — по вкусу.
Как приготовить
- Измельчите манку в ступке или при помощи кофемолки.
- Высыпьте манную крупу на стол, сделайте углубление и начните аккуратно, по ложке, вливать воду.
- Постепенно начните замешивать тесто. Влив весь объем воды, приступите к активному вымешиванию руками. Потратить на этот процесс нужно не меньше 10 минут.
«С домашней пастой вкус будет более насыщенным, текстура — более плотной и "свежей", чем у сухих листов, но придется потратить больше времени», — предупредила в беседе с «Лентой.ру» бренд-шеф компании «Пиканта» Анна Киричек.
Лазанья: классический рецепт
Приготовить лазанью несложно, если действовать по рецепту. Это блюдо можно подать на стол гостям на большом застолье. Отлично сочетается оно с красным и белым сухим вином, легкими аперитивами. Рецептом классической итальянской лазаньи поделилась Анна Киричек.
Ингредиенты:
- фарш мясной (говядина или смесь говядины со свининой) — 600 граммов;
- лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- томаты или готовая протертая мякоть томатов — 500 миллилитров;
- мясной или овощной бульон — 150 миллилитров;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- соль, перец, орегано, базилик — по вкусу;
- молоко — 600 миллилитров;
- сливочное масло — 50 граммов;
- мука — 50 граммов;
- щепотка мускатного ореха;
- листы для лазаньи — 10–12 штук;
- тертый сыр (моцарелла, пармезан) — 200–250 граммов.
Как приготовить
- Для приготовления мясного соуса болоньезе сначала разогрейте растительное масло в глубокой сковороде и обжарьте на нем мелко нарезанные лук и морковь до мягкости. Добавьте к луку фарш и готовьте, пока он не поменяет цвет.
- Смешайте измельченный чеснок и протертую мякоть томатов, добавьте в фарш. Влейте бульон и приправьте солью, перцем и травами. Тушите смесь на среднем огне 20–25 минут до загустения.
- Для соуса бешамель растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку и хорошо перемешайте венчиком. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Держите на слабом огне до загустения, приправьте солью и мускатным орехом.
- Собирайте лазанью в форме с толстым дном. Начните с небольшого количества мясного соуса, затем выложите слой листов пасты. Сверху распределите часть соуса болоньезе, полейте его бешамелью и посыпьте сыром.
- Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Завершите слоем пасты, который полейте бешамелью, посыпьте тертым пармезаном. Поставьте запеканку в духовку.
- Запекайте лазанью в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Перед подачей дайте готовой лазанье постоять 10–15 минут, чтобы слои «схватились» и структура стала устойчивой.
Как разнообразить лазанью
«Лазанью легко разнообразить — например, вместо мясного фарша можно использовать овощное рагу из баклажанов, перца, грибов, шпината или чечевицы. Получится питательная вегетарианская версия. Соусы тоже можно менять: классическую основу из томатов и бешамели заменить сочетанием протертой мякоти томатов со сливками или рикоттой, йогуртовым соусом или смесью разных сыров», — пояснила Анна Киричек.
Вкус сделают ярче специи и травы — базилик, орегано, тимьян, розмарин, а также чеснок, паприка или перец чили. Можно экспериментировать и с количеством слоев: сделать их больше и тоньше или меньше, но с обильной начинкой.
«Не забудьте и про сыры: пармезан, моцарелла, гауда, чеддер или рикотта прекрасно сочетаются друг с другом», — заключила собеседница «Ленты.ру».
Интересные факты о лазанье
Лазанья появилась в Средние века, примерно в XIII-XIV веках. Ранние упоминания блюда, схожего по названию с лазаньей, существовали и в Древней Греции и Древнем Риме, однако современный вид лазаньи, как запеканки из слоев пасты и соуса, был сформирован именно в Средние века. С этим блюдом связано множество интересных фактов:
- В итальянском языке словосочетание «паста лазанья» традиционно используется только во множественном числе. Оно описывает набор тонких пластов теста, предназначенных для приготовления известного блюда.
- Изначально слово lasagne относилось не к самому блюду, а к особой посуде, в которой его запекали.
- В Италии лазанья пользуется таким уважением, что в ее честь есть целый национальный праздник, который отмечают каждый год 29 июля.
- Хотя сегодня ключевым ингредиентом блюда считается томатный соус, исторически лазанью готовили задолго появления помидоров в Европе. Так что самые первые рецепты обходились без томатов.
- Менялась и технология приготовления: если раньше пласты пасты было принято предварительно отваривать, то сейчас их, как правило, запекают в сыром виде, добиваясь нужной мягкости за счет соуса.