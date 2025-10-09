Как приготовить лазанью

Лазанья — сытная слоеная запеканка из пасты, мясного рагу и соуса бешамель — один из главных символов итальянской кухни, известный еще со Средних веков. В классической лазанье не так много ингредиентов, и приготовить ее на домашней кухне совсем несложно. «Лента.ру» приводит пошаговый рецепт.

Лазанья: что это такое

Согласно классическому рецепту, лазанья состоит из трех главных элементов:

листов пасты;

мясного фарша;

соуса бешамель.

Найти листовую пасту для лазаньи можно в магазине или на маркетплейсах.

Лучше выбирать пасту из твердых сортов пшеницы: такие листы не разварятся в кашу при запекании, будут держать форму и при нарезании лазаньи.

Но приготовить листы для лазаньи дома совсем несложно.

Как приготовить листы для лазаньи: рецепты

На севере и на юге Италии пасту для лазаньи готовят по-разному: классическим вариантом для северян является паста на куриных яйцах и муке. А южане предпочитают рецепт на манной крупе и воде.

Домашняя паста для лазаньи по-северному

Тесто по этому рецепту получается эластичное, прочное и вкусное, оно не разваривается и идеально впитывает соус.

Ингредиенты:

пшеничная мука высшего сорта — 300 граммов;

крупные куриные яйца — 3 штуки;

оливковое масло extra virgin — 1 чайная ложка;

cоль — по вкусу.

Как приготовить

Насыпьте горку муки на стол. Сделайте в центре углубление. Разбейте в него яйца, добавьте оливковое масло и соль. Вилкой аккуратно взбейте яйца, постепенно подхватывая муку с внутренних стенок углубления. Продолжайте, пока смесь не станет достаточно густой, чтобы ее можно было месить руками. Начните замешивать тесто руками, постепенно используя всю муку. Тесто будет крошиться, но не добавляйте воду — продолжайте месить. Тщательно перемешивайте тесто руками не менее 10 минут, чтобы добиться абсолютно гладкой, однородной и упругой консистенции. Если тесто липнет к рукам, подпылите его мукой. Если слишком тугое и сухое, смочите руки водой и продолжайте месить. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку или накройте миской и оставьте при комнатной температуре на полчаса-час. Это важный этап, который не стоит пропускать: тесто будет легче раскатывать. Разделите отдохнувшее тесто на три-четыре части. Пока работаете с одной частью, остальные держите под пленкой, чтобы они не засохли. Раскатайте каждый кусок в пласт толщиной около 1-1,5 миллиметра. Присыпайте тесто мукой, чтобы оно не прилипало к столу. Лучше использовать специальную машинку, в которой с помощью режимов — с самого толстого и до самого тонкого — можно раскатать тесто идеально. Но многие запросто обходятся и обычной скалкой.

Домашняя паста для лазаньи по-южному

Ингредиенты:

манная крупа из твердых сортов пшеницы — 200 граммов;

теплая вода — 100 миллилитров;

соль — по вкусу.

Как приготовить

Измельчите манку в ступке или при помощи кофемолки. Высыпьте манную крупу на стол, сделайте углубление и начните аккуратно, по ложке, вливать воду. Постепенно начните замешивать тесто. Влив весь объем воды, приступите к активному вымешиванию руками. Потратить на этот процесс нужно не меньше 10 минут.

«С домашней пастой вкус будет более насыщенным, текстура — более плотной и "свежей", чем у сухих листов, но придется потратить больше времени», — предупредила в беседе с «Лентой.ру» бренд-шеф компании «Пиканта» Анна Киричек.

Лазанья: классический рецепт

Приготовить лазанью несложно, если действовать по рецепту. Это блюдо можно подать на стол гостям на большом застолье. Отлично сочетается оно с красным и белым сухим вином, легкими аперитивами. Рецептом классической итальянской лазаньи поделилась Анна Киричек.

Ингредиенты:

фарш мясной (говядина или смесь говядины со свининой) — 600 граммов;

лук — 1 штука;

морковь — 1 штука;

чеснок — 2-3 зубчика;

томаты или готовая протертая мякоть томатов — 500 миллилитров;

мясной или овощной бульон — 150 миллилитров;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль, перец, орегано, базилик — по вкусу;

молоко — 600 миллилитров;

сливочное масло — 50 граммов;

мука — 50 граммов;

щепотка мускатного ореха;

листы для лазаньи — 10–12 штук;

тертый сыр (моцарелла, пармезан) — 200–250 граммов.

Как приготовить

Для приготовления мясного соуса болоньезе сначала разогрейте растительное масло в глубокой сковороде и обжарьте на нем мелко нарезанные лук и морковь до мягкости. Добавьте к луку фарш и готовьте, пока он не поменяет цвет. Смешайте измельченный чеснок и протертую мякоть томатов, добавьте в фарш. Влейте бульон и приправьте солью, перцем и травами. Тушите смесь на среднем огне 20–25 минут до загустения. Для соуса бешамель растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку и хорошо перемешайте венчиком. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Держите на слабом огне до загустения, приправьте солью и мускатным орехом. Собирайте лазанью в форме с толстым дном. Начните с небольшого количества мясного соуса, затем выложите слой листов пасты. Сверху распределите часть соуса болоньезе, полейте его бешамелью и посыпьте сыром. Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Завершите слоем пасты, который полейте бешамелью, посыпьте тертым пармезаном. Поставьте запеканку в духовку. Запекайте лазанью в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Перед подачей дайте готовой лазанье постоять 10–15 минут, чтобы слои «схватились» и структура стала устойчивой.

Как разнообразить лазанью

«Лазанью легко разнообразить — например, вместо мясного фарша можно использовать овощное рагу из баклажанов, перца, грибов, шпината или чечевицы. Получится питательная вегетарианская версия. Соусы тоже можно менять: классическую основу из томатов и бешамели заменить сочетанием протертой мякоти томатов со сливками или рикоттой, йогуртовым соусом или смесью разных сыров», — пояснила Анна Киричек.

Вкус сделают ярче специи и травы — базилик, орегано, тимьян, розмарин, а также чеснок, паприка или перец чили. Можно экспериментировать и с количеством слоев: сделать их больше и тоньше или меньше, но с обильной начинкой.

«Не забудьте и про сыры: пармезан, моцарелла, гауда, чеддер или рикотта прекрасно сочетаются друг с другом», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Интересные факты о лазанье

Лазанья появилась в Средние века, примерно в XIII-XIV веках. Ранние упоминания блюда, схожего по названию с лазаньей, существовали и в Древней Греции и Древнем Риме, однако современный вид лазаньи, как запеканки из слоев пасты и соуса, был сформирован именно в Средние века. С этим блюдом связано множество интересных фактов: