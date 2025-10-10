Как сварить вкусную кашу: четыре простых рецепта

10 октября во всем мире отметят День каши. Увидев эту дату в календаре, я улыбнулся, вспомнил свое детство и это блюдо, с которым связаны противоречивые чувства….

© Вечерняя Москва

Чуть ли не каждое утро в младшей группе детского сада нам давали манную кашу: она была с комочками, вязкая и совершенно невкусная. Мы с друзьями порой набирали комочки в ложку и устраивали перестрелку, за что нас ругали воспитатели. А дома я обожал тыквенную кашу, которую готовили бабушки с мамой. Тыква разваривалась до мякоти, каша была приятного оранжевого цвета — вылитое солнышко — и согревала теплом изнутри....

Как-то я познакомился с одной девушкой-поваром. Утром она подала мне манную кашу. Я попробовал блюдо — и не поверил, что его можно так вкусно готовить. Секрета приготовления манки девушка (ее звали Леной), к сожалению, мне не раскрыла. Жаль, что жена каши готовить не любит. Я порой подумываю: почему я тогда не женился на Ленке? Не отыскать ли мне ее?

Самая полезная

Для приготовления овсянки нагрейте молоко в кастрюле и, как только оно закипит, добавьте соль, сахар и овсяные хлопья. Помешивая, варите на медленном огне 10 минут. Следите за тем, чтобы не сбежало молоко.

Как солнышко

Чтобы сделать аппетитную тыквенную вашу, варите овощ на медленном огне 10–15 минут. Рис промойте и добавьте к тыкве. Тушите массу 10 минут, помешивая. Потом добавьте сахар, нарежьте грецкие орехи небольшими кусочками.

Молоко и рис

Для приготовления рисовой молочной каши крупу промойте теплой водой. Потом вскипятите воду, в которую засыпали рис: на один стакан риса — два стакана воды. Варите на медленном огне 8–10 минут, помешивая. Затем вытащите рис, добавьте его в молоко и варите на слабом огне 15–20 минут, помешивая.

Грибочки хороши!

Для приготовления настоящего осеннего блюда — перловой каши с грибами — очистите и нарежьте кубиками лук, а после обжарьте его три минуты. После добавьте перловую крупу. Обжаривайте и ее, помешивая, до золотистого цвета. После добавьте грибы и посолите. Затем можно выложить перловку с грибами и луком в горшочки, залить массу кипятком или бульоном. Горшочки поставить в холодную духовку. Запекать кашу при температуре 160–170 градусов примерно 60–70 минут.

Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книг по медицине:

Каша — быстроусвояемый продукт. Но слишком большие порции съедать не стоит, так как в блюде большое количество углеводов. Это может отразиться на фигуре. Есть за один прием нужно 200–250 граммов. Кстати, в армии уважают перловку, потому что она калорийная и вкусная. Такая каша подходит тем, кто занимается спортом, людям с интенсивными физнагрузками.

А что еще можно приготовить из тыквы, кроме каши, рассказала «Вечерней Москве» повар второй категории Татьяна Иваненко.