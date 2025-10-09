Необычные рецепты из тыквы

Сезон тыкв в самом разгаре. Что приготовить из них, рассказала «Вечерней Москве» повар второй категории Татьяна Иваненко.

© globallookpress

Для меня тыква — один из главных и самых универсальных овощей. А из какого другого овоща можно готовить и десерты, и первые блюда? Тыквы же на все годны! Приступая к заготовкам, вы должны понимать, что у тыкв разных сортов разный вкус. Так, есть толстокорые тыквы, они, как правило, землисто-зеленоватого цвета, мякоть которых почти лишена сахаристости. Из таких тыкв обычно получаются прекрасные аджики, овощные салаты и биточки.

Тыквы сорта «мускатная», например, сладки настолько, что их можно есть сырыми. Мякоть таких тыкв идеальна для приготовления десертов, начинки для пирогов, цукатов, варенья или джема. Тыквы же с неярко выраженным вкусом, но мощные, урожайные, такие, например, как «волжская серая», на деле незаменимы при приготовлении оладий. Никаких трудностей при работе с тыквой нет, но есть один простенький секрет.

Если вы чувствуете, что у ее мякоти есть тонкий, чуть уловимый и точно не самый приятный аромат (некоторые называют его рыбным), порежьте тыкву на кусочки, залейте водой, дайте закипеть, поварите минуту и откиньте на дуршлаг. После этого никакого аромата не останется и близко!

И даже цукаты

1,2 кг мякоти тыквы, 1,2 кг сахара, 1 лимон, 250 мл воды, немного корицы. Мякоть нарежьте на небольшие кубики. Снимите цедру с лимона, выжмите сок. В сотейник налейте воду, добавьте сахар и сок, варите до состояния густого сиропа, после чего залейте этим сиропом тыкву и варите цукаты 10 минут. Доваривайте в несколько приемов и подсушите. Получатся цукаты как на фото вверху.

Сливочный суп

Тыкву нарезать, вскипятить в воде, затем воду слить. Лук и морковь обжарить, добавить тыкву и потомить их вместе, долить куриным бульоном, когда овощи станут мягкими, разбить смесь блендером, залить сливками и посолить. Крем-суп готов!

Фаршированная и с красным перцем

Тыква, по 2 луковицы, картофелины и моркови, 6 помидоров, головка чеснока, немного мясного фарша, соль, молотый красный перец. Тыкву промойте и разрежьте на две половинки. Удалите мякоть с семенами, получится две «чаши». Заполните их нарезанными овощами, нарубленной морковью и луком, смешанными с мясным фаршем, залейте пропущенной через мясорубку мякотью тыквы. Обязательно добавьте красный перец, затем отправьте «чаши» запекаться в духовку, подстелив под них фольгу.

Соус осенний

500 г тыквы (очищенной и нарезанной), 500 г кислых яблок, 2 ст. л. растительного масла, 1–2 луковицы, немного молотого имбиря, цедра одного лимона, корица, 1 ч. л. молотого кориандра, 175 г сахара, соль.

Лук нарежьте и измельчите, спассеруйте в растительном масле. Добавьте тыкву, нарезанную кубиками, крупно нарезанные яблоки, имбирь, цедру лимона, корицу, кориандр, сахар, соль и тушите, часто помешивая, примерно 20 мин. на небольшом огне. Яблоки должны полностью развариться, а тыква должна развариться не до конца. Выньте цедру и разложите массу по банкам. Укупорьте.

Апельсиновый джем

1 кг тыквы, 3 апельсина, 500 г сахара, 0,5 ч. л. лимонной кислоты, 1 ч. л. корицы. Очистите тыкву и апельсины, нарежьте все кубиками, смешайте с сахаром и оставьте на ночь. Поставьте массу на плиту, доведите до кипения, проварите минут 20 и измельчите блендером. Добавьте корицу и снова доведите джем до кипения. Варите его до желаемой консистенции, добавьте лимонную кислоту и закатайте в стерильные банки.

Острая приправа

На 2 кг тыквы берут 100 г чеснока, 200 г томатной пасты, 1 стакан растительного масла, 1/2 стакана сахара, 125 мл уксуса, 2 ст. л. соли, 1 перец чили, 3 зубчика чеснока, специи по вкусу. Пропустите тыкву через мясорубку, влейте масло и варите 10 минут под крышкой после кипения на слабом огне. Добавьте томатную пасту, сахар, соль, давленый чеснок, рубленый чили и специи и варите все 30 минут. Влейте уксус, проварите еще 5–7 минут и закатайте.

Маринуем с чесноком

На 700 г тыквы понадобится 60 мл винного уксуса, 3–4 гвоздички, 2,5 ст. л. сахара, 2–3 лавровых листа, 5–6 зубчиков чеснока, розмарин по вкусу. Можно также добавить смесь перцев. Для маринада берут 1,3 л воды, 2,5 ч. л. соли, 5 горошин душистого перца и растительное масло. Отдельно варят маринад. Затем тыкву разрежьте на кубики, зубчики чеснока — на 2–3 части. Переложите тыкву в маринад и доведите заготовку до кипения, проварите пару минут и разложите тыкву в банки вместе со специями. Прекрасная добавка к мясу!

Добавим корицы

Вам понадобится тыква средней величины. Для маринада возьмите 2 л воды, 0,5 ст. л. уксусной кислоты, 1 ст. л. лимонной кислоты, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листов, 1 кг сахара, 1 ст. л. корицы.

Тыкву очистите и нарежьте, отварите в течение 5 минут в маринаде (на 2 л воды — 1 ст. л. уксусной кислоты). Затем достаньте кусочки тыквы, разложите по банкам и залейте кипящим маринадом и укупорьте.

Волшебная каша

Тыкву нарежьте кусочками, присолите, потом промойте и отварите 10 минут в воде, после чего дайте ей хорошенько стечь. Расфасуйте такую тыкву в порционные пакетики и используйте по мере надобности зимой.

Заправимся мармеладом

Очищенную тыкву нарежьте кусочками, проварите и протрите ее через дуршлаг. Затем смешайте с сахаром (количество сахара зависит от сахаристости тыквы) и уварите так, чтобы при помешивании масса отставала от дна. Затем добавьте лимонной кислоты (3–4 г на 1 кг тыквы), разлейте по глубоким тарелкам, подсушите, нарежьте на кусочки, обваляйте в сахарной пудре и разложите по банкам.

Яблоки улучшат вкус

По 4 кг очищенных тыквы и яблок, 10 ст. л. сахара. Тыкву пропустите через мясорубку, яблоки нарежьте кусочками. Перемешайте, добавьте сахар, долейте 0,5 стакана воды и поставьте на огонь. После закипания варите, часто помешивая, 25–30 мин. на медленном огне, разложите по банкам и укупорьте.

Будет «как манго»

800 г тыквы, 170 г сахара, 1 лимон, 1 апельсин, 1 ч. л. лимонной кислоты. Залейте цитрусы кипятком и нарежьте кубиками. Так же нарежьте тыкву и смешайте все с сахаром и лимонной кислотой. Уберите смесь на сутки в холодильник, затем выложите в стерильную банку, простерилизуйте ее полчаса в кастрюле с водой, а потом закатайте.

Куратык с курагой

Тыкву (1,5 кг) натрите на терке и присыпьте сахаром. Курагу запарьте кипятком, нарежьте. Тыкву проварите 10 минут и добавьте курагу, сок лимона и корицу. Сахара в куратык берется примерно 1:1 по весу тыквы.

Икра ароматная

На 850 г тыквы — 1 чили, 150 г моркови, 450 г томатов, 250 г болгарских перцев, масло, 10 г паприки, 2,5 ст. л. сахара и 20 г томатной пасты, 2 ч. л. соли, головка чеснока, по вкусу смесь перцев и хмелисунели. Мякоть тыквы нарежьте, овощи — тоже, затем измельчите. Смешайте все, кроме чеснока, тушите икру 50 минут, выдавите чеснок, проварите и укупорьте, добавив уксус.

Пикантно, по-корейски

На 500 г тыквы 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 4 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. уксуса, 0,5 ч. л. соли, 1 щепотка черного перца, 1 ст. л. специй для корейской моркови. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на масле до прозрачности. Натрите тыкву на корейской терке. Смешайте все вместе, добавьте давленый чеснок и остальные ингредиенты. Перемешайте тыкву и отправьте ее на пару часов в холодильник. Выложите заготовку в чистую банку и стерилизуйте ее в кастрюле с водой около 25 минут, а потом закатайте.

Сушим семечки

Тыквенные семечки — это очень вкусно. А еще это очень полезно! Ведь они богаты витаминами, макрои микроэлементами, клетчаткой и другими ценными веществами. Кроме того, в семенах тыквы есть антиоксиданты. Так что засушить семечки из выращенной или купленной тыквы очень здорово.

Но как это сделать правильно? Первое и основное: их нужно очень тщательно промыть, а затем обсушить бумажным полотенцем. Только после того, как они просохнут, семечки высыпают тонким слоем на лист фольги и сушат в духовке, разогретой до 180 градусов, помешивая. Когда они станут золотистыми, духовку можно выключить. По желанию семечки присыпают солью. Очищенные семечки можно добавлять в салаты, десерты, супы.

Всем горшкам горшок!

Небольшие тыквы можно использовать для приготовления порционных блюд. Срежьте с тыквочек верхушку — это будет крышка, выньте мякоть ложкой, отделите ее от семечек. Их вы потом посушите, мякоть можно использовать как угодно — сварить из нее суп, сделать соте или рагу.

Горшочек из тыквы обдайте внутри и снаружи кипятком и заложите в него продукты: это может быть мясо или мясо с картошкой, а могут быть сезонные овощи, что хотите. Так готовят даже макаронные изделия: ракушки, бантики и спиральки. Добавив в тыквочки немного воды, отправьте их в духовку, закрыв «крышечками», и держите там до полной готовности блюда — никак не менее часа.

Тыквенные семечки считаются источником полезных жиров, витаминов и минералов. При разумном употреблении они позволяют закрыть дефициты питательных веществ в организме. О полезных и вредных свойствах тыквенных семечек «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.