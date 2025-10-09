Рецепт мяса по-французски

Это давний хит домашних застолий. Мясо по-французски любят за сочный и нежный вкус. Немаловажно и то, что это блюдо практически невозможно испортить, он всегда получается безупречно.

Безусловно, главный секрет его секрет в маринаде на основе томатной пасты, который делает мясо невероятно сочной. А сметанно-майонезный соус под золотистой сырной корочкой никого не оставит равнодушным, особенно, если вы подадите его с картофельным пюре. У вас получится идеальный ужин для всей семьи, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

Для приготовления вам понадобится килограмм мяса (свиной шеи или вырезки), чайная ложка соли, черный перец и три столовые ложки томатной пасты. Для соуса приготовьте по две столовые ложки с горкой сметаны и майонеза, чайную ложку горчицы, пару зубчиков чеснока и 150 граммов твердого сыра.

Мясо нарежьте поперек волокон на медальоны толщиной около сантиметра и слегка отбейте. Посолите, поперчите и обильно смажьте томатной пастой с двух сторон. Оставьте мариноваться в холодильнике на несколько часов или на ночь. Для соуса смешайте сметану, майонез, горчицу и измельченный чеснок. Натрите сыр на мелкой терке.

Противень смажьте маслом. Выложите маринованное мясо, сверху равномерно распределите соус. Запекайте 35 минут в разогретой духовке. Затем достаньте, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

В качестве гарнира к этому блюду можете подать картофельное пюре. «ГлагоL» ранее поделился рецептом его приготовления.