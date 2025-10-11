Как выбрать вкусную селедку: секреты, о которых молчат продавцы

Сельдь любят все, эта рыба одинаково вкусна как в простых бутербродах, так и салатах. Однако выбрать по-настоящему вкусную селедку не уж и так легко.

Самое главное, что нужно запомнить: селедку из пластиковых ведер не покупаем. Такая тара не позволяет увидеть цвет рассола, состояние самой рыбы и возможные добавки. Кроме того, пластик может вступать в реакцию с жирами, ухудшая вкус и аромат, а также пропускать воздух, из-за чего она быстро окисляется и теряет свежесть.

Качественная селедка продается в стеклянной банке. Также хорошим выбором станет вакуумный пакет. Помимо этого, важно читать этикетку. Выбирать лучше всего сельдь атлантическую или тихоокеанскую, поскольку эти виды жирнее и вкуснее.

В составе качественного продукта не должно быть ничего лишнего: только рыба, соль, сахар, масло и специи. Консерванты и усилители вкуса портят селедку, но выгодны производителям, поскольку продляют срок годности, отмечает канал «Евгения Полевская | Это просто».

Если есть возможность, оцените рыбу визуально. Мясо должно быть упругим, розовато-серебристым, без пятен и слизи, а рассол — прозрачным. Хорошая селедка не нуждается в маскировке, ее преимущества видны сразу.

