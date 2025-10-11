Секрет идеального пирога: как избежать деформации песочного теста

Из песочного теста получаются ароматные и вкусные пироги и тарты с самыми разными начинками. Особенно хорошо он выручает, когда гости почти на пороге, а хочется угостить их вкусным и быстрым десертом.

Но многие хозяйки допускают ошибки, из-за которых тесто часто сползает по стенкам формы при выпечке, превращаясь в бесформенную массу. Есть простые приемы, которые помогут получить идеальную основу для ароматных пирогов с ровными бортиками.

Главная причина деформации в неправильной температуре. Тесто должно быть хорошо охлажденным: перед выпечкой держите его в холодильнике не менее одного часа, благодаря чему жир в его составе затвердеет и сохранит форму.

Не переусердствуйте с замесом, после того, как все ингредиенты стали однородной массой, остановитесь. Долгое вымешивание делает песочное тесто менее стабильным. Если масса начала блестеть, значит она перегрелась и нуждается в охлаждении, поясняет канал «Мильфей – домашний кондитер». Перед выпечкой проколите дно теста вилкой, так вы избежите его вздутия. Если сомневаетесь в результате, используйте груз: насыпьте на тесто рис или фасоль, завернутые в пергамент. После предварительной выпечки грузик удалите и доведите корж до готовности.