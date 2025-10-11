Картофель с колбасой и овощами на сковороде: ароматное и сытное блюдо на ужин

Картошка с колбасой и овощами на сковороде получается ароматной и сытной. Это простое блюдо идеально подойдет для обеда или ужина, ваши домочадцы будут просить его приготовить снова и снова.

© ГлагоL

Для приготовления этого блюда возьмите три картошки, среднюю морковь, лук, помидор, 300 г копченой колбасы, пару зубчиков чеснока, немного зелени, растительное и сливочное масло, два лавровых листа, паприку, кориандр, немного соли и перца, отмечает канал «Яйцо Ашот». Овощи нарежьте крупными кубиками. В глубокой сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масел. Сначала обжарьте до прозрачности лук, затем добавьте картофель и морковь. Овощи жарьте 7-10 минут до полуготовности. Затем добавьте все специи и нарезанные кубиками помидоры. Все залейте водой так, чтобы покрыть ингредиенты. Колбасу нарежьте полукольцами и добавьте в сковороду. Блюдо тушите под крышкой около 15 минут на среднем огне до полной готовности картофеля. В самом конце добавьте измельченный чеснок и свежую зелень.

Ранее «ГлагоL» рассказал, как приготовить вкусную толченку. В том рецепте предлагалось отказаться от сливочного масла и заменить его оливковым.